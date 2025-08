Informations sur AssetMantle (MNTL)

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.

Site officiel : https://assetmantle.one/ Livre blanc : https://docs.assetmantle.one/AssetMantle_Whitepaper/ Explorateur de blocs : https://explorer.assetmantle.one/