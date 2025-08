Informations sur Monr (MONR)

Monr is a community-driven meme coin launched on the Base blockchain. It stands for patience, authenticity, and a new wave of decentralized meme culture.

Site officiel : https://monrhub.com/ Livre blanc : https://monrhub.com/whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0x1308b9a0be01e9119f466d283357ef718c3376d8