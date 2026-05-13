Qu'est-ce que MoonCoin ?

Moon Coin est la memecoin pure sur le réseau Eclipse, créée pour promouvoir la culture des mèmes au sein de l'écosystème du réseau Eclipse.

Qu'est-ce qui rend MoonCoin unique ?

$MOON appartient à l'univers SVM, sans soutien, sans organisation, et ses liquidités de pool sont brûlées à jamais.

Quelle est l'histoire de MoonCoin ?

L'équipe de Moon Coin est active depuis mars 2024, une période durant laquelle peu de personnes contribuaient et participaient au réseau Eclipse. Un événement tragique s'est produit dans la communauté des cryptomonnaies lorsque la célèbre stablecoin nommée Moon s'est effondrée, provoquant un impact considérable sur le marché.

Quelles sont les prochaines étapes pour MoonCoin ?

Dans la galaxie SVM, $MOON revient en force, avec l'arrivée du super cycle To the Moon.

Quel est le prix actuel de MOONCOIN ?

Le prix en direct de MOONCOIN (MOON) est de €0.000061776378795825000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne MOONCOIN sur le marché ?

MOONCOIN occupe actuellement le rang n°6647 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €59680.8354709935000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de MOON ?

L'offre en circulation de MOON est de 966204521.860981 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour MOONCOIN ?

Durant les dernières 24 heures, MOONCOIN a échangé dans une fourchette comprise entre €0.000060337342542690000 (plus bas sur 24 heures) et €0.000062874814752360000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point MOONCOIN est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

MOONCOIN a atteint un plus haut historique de €0.0003959478447975000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.000033361799051970000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de MOON est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour MOONCOIN ?

La variation actuelle du prix de -1.74% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.