Qu’est-ce que Nailong ?

Nailong est une pièce de crypto-monnaie décentralisée axée sur les mèmes, basée sur la blockchain Solana et animée par l’énergie de la culture des mèmes sur internet. Inspirée par le mème « Nailong », un milliardaire fictif du monde de la technologie, $Nailong vise à devenir un actif amusant et innovant. Elle allie humour et créativité, offrant ainsi une expérience unique tant aux passionnés de mèmes qu’aux investisseurs.

En quoi Nailong se distingue-t-elle ?

$Nailong se démarque par son lancement équitable, ses transactions rapides et ses frais réduits. Sa feuille de route, pilotée par la communauté, inclut des NFT sur le thème de l’espace, des cadeaux et des événements exclusifs consacrés aux mèmes, rendant ainsi le voyage vers la Lune à la fois divertissant et engageant.

À quoi peut-on utiliser Nailong ?

Nailong permet d’effectuer des transactions rapides à faible coût et donne accès à des événements exclusifs centrés sur les mèmes, alliant ainsi utilité financière et divertissement.

Quel est le prix actuel de Nailong ?

Le prix en direct de Nailong (NAILONG) est de €0.000365032307394225000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne Nailong sur le marché ?

Nailong occupe actuellement le rang n°3979 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €365033.1589801515000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de NAILONG ?

L'offre en circulation de NAILONG est de 999996666.93 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour Nailong ?

Durant les dernières 24 heures, Nailong a échangé dans une fourchette comprise entre €0.000354293808861060000 (plus bas sur 24 heures) et €0.000414816020657415000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point Nailong est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

Nailong a atteint un plus haut historique de €0.0583540740274860000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.000044478332941095000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de NAILONG est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour Nailong ?

La variation actuelle du prix de 1.55% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.