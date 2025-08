Informations sur NFT Ai (NFTAI)

NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels.

Site officiel : https://nftai.live/ Livre blanc : https://nftai.live/whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/9qoWenJfm2mNohBhNtVoYEtYsaqvYvPioFrzoK2LZLnY