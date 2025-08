Informations sur Nova Agent (NOVAAI)

Nova Agent is an AI-powered blockchain ecosystem designed to revolutionize decentralized tech. Featuring NovaAI blockchain & an integrated wallet, it ensures security & scalability. AI agents optimize transactions, while users can mine tokens, join airdrops, & engage in the NOVA powered economy.

Site officiel : https://novatechs.ai/ Livre blanc : https://novaai.gitbook.io/novaai-whitepaper Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0x0c811bB14C3EAe3FD22F21b2B645b661318b7392