Informations sur NYLA (NYLA)

@AgentNyla is an AI agent token deployed on the Bonk chain. Users can interact with it via X to perform on-chain transactions, generate crypto wallets, create tokens (with the “NY” suffix), and manage tweet archives. It’s designed as an all-in-one tool combining social, AI, and blockchain operations.

Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/3HeUeL8ru8DFfRRQGnE11vGrDdNUzqVwBW8hyYHBbonk