Le prix en temps réel de Nyx Eternal est aujourd'hui de 0.004565 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de NYX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix NYX facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Nyx Eternal

Cours Nyx Eternal(NYX)

Prix en temps réel : 1 NYX à USD

$0.004565
$0.004565$0.004565
+128.25%1D
USD
Graphique du prix de Nyx Eternal (NYX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-25 12:39:50 (UTC+8)

Informations sur le prix de Nyx Eternal (NYX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.002
$ 0.002$ 0.002
Bas 24 h
$ 0.00674
$ 0.00674$ 0.00674
Haut 24 h

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

$ 0.00674
$ 0.00674$ 0.00674

--
----

--
----

-0.14%

+128.25%

+128.25%

+128.25%

Le prix en temps réel de Nyx Eternal (NYX) est de $ 0.004565. Au cours des dernières 24 heures, NYX a évolué entre un minimum de $ 0.002 et un maximum de $ 0.00674, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NYX est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, NYX a évolué de -0.14% au cours de la dernière heure, +128.25% sur 24 heures et de +128.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nyx Eternal (NYX)

--
----

$ 9.76K
$ 9.76K$ 9.76K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Nyx Eternal est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 9.76K. L'offre en circulation de NYX est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de Nyx Eternal (NYX) en USD

Suivez la variation du prix de Nyx Eternal aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.002565+128.25%
30 jours$ +0.002565+128.25%
60 jours$ +0.002565+128.25%
90 jours$ +0.002565+128.25%
Variation du prix de Nyx Eternal aujourd'hui

Aujourd'hui, NYX a enregistré une variation de $ +0.002565 (+128.25%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Nyx Eternal sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.002565 (+128.25%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Nyx Eternal

En élargissant la vue à 60 jours, NYX a constaté une variation de $ +0.002565 (+128.25%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Nyx Eternal sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.002565 (+128.25%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Nyx Eternal (NYX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Nyx Eternal.

Qu'est-ce que Nyx Eternal (NYX)

Nyx Eternal est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Nyx Eternal. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de NYXpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Nyx Eternal sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Nyx Eternal fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Nyx Eternal (USD)

Combien vaudra Nyx Eternal (NYX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Nyx Eternal (NYX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Nyx Eternal.

Consultez la prévision de prix de Nyx Eternal maintenant !

Tokenomics de Nyx Eternal (NYX)

Comprendre la tokenomics de Nyx Eternal (NYX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token NYX !

Guide d'achat de Nyx Eternal (NYX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Nyx Eternal? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Nyx Eternal. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

NYX en devises locales

1 Nyx Eternal (NYX) à VND
120.127975
1 Nyx Eternal (NYX) à AUD
A$0.00689315
1 Nyx Eternal (NYX) à GBP
0.0033781
1 Nyx Eternal (NYX) à EUR
0.00388025
1 Nyx Eternal (NYX) à USD
$0.004565
1 Nyx Eternal (NYX) à MYR
RM0.01921865
1 Nyx Eternal (NYX) à TRY
0.18931055
1 Nyx Eternal (NYX) à JPY
¥0.67562
1 Nyx Eternal (NYX) à ARS
ARS$6.10290285
1 Nyx Eternal (NYX) à RUB
0.38231875
1 Nyx Eternal (NYX) à INR
0.4045503
1 Nyx Eternal (NYX) à IDR
Rp76.0833029
1 Nyx Eternal (NYX) à KRW
6.3935564
1 Nyx Eternal (NYX) à PHP
0.2644048
1 Nyx Eternal (NYX) à EGP
￡E.0.2198504
1 Nyx Eternal (NYX) à BRL
R$0.02433145
1 Nyx Eternal (NYX) à CAD
C$0.0062997
1 Nyx Eternal (NYX) à BDT
0.5557431
1 Nyx Eternal (NYX) à NGN
6.80326515
1 Nyx Eternal (NYX) à COP
$17.625465
1 Nyx Eternal (NYX) à ZAR
R.0.0790658
1 Nyx Eternal (NYX) à UAH
0.1892649
1 Nyx Eternal (NYX) à TZS
T.Sh.11.2994706
1 Nyx Eternal (NYX) à VES
Bs0.771485
1 Nyx Eternal (NYX) à CLP
$4.34588
1 Nyx Eternal (NYX) à PKR
Rs1.294634
1 Nyx Eternal (NYX) à KZT
2.47423
1 Nyx Eternal (NYX) à THB
฿0.14676475
1 Nyx Eternal (NYX) à TWD
NT$0.13882165
1 Nyx Eternal (NYX) à AED
د.إ0.01675355
1 Nyx Eternal (NYX) à CHF
Fr0.00360635
1 Nyx Eternal (NYX) à HKD
HK$0.03547005
1 Nyx Eternal (NYX) à AMD
֏1.74834935
1 Nyx Eternal (NYX) à MAD
.د.م0.04131325
1 Nyx Eternal (NYX) à MXN
$0.083996
1 Nyx Eternal (NYX) à SAR
ريال0.01711875
1 Nyx Eternal (NYX) à ETB
Br0.66379665
1 Nyx Eternal (NYX) à KES
KSh0.5899806
1 Nyx Eternal (NYX) à JOD
د.أ0.003236585
1 Nyx Eternal (NYX) à PLN
0.01657095
1 Nyx Eternal (NYX) à RON
лв0.0197208
1 Nyx Eternal (NYX) à SEK
kr0.0428197
1 Nyx Eternal (NYX) à BGN
лв0.0075779
1 Nyx Eternal (NYX) à HUF
Ft1.52064715
1 Nyx Eternal (NYX) à CZK
0.0944042
1 Nyx Eternal (NYX) à KWD
د.ك0.001392325
1 Nyx Eternal (NYX) à ILS
0.01529275
1 Nyx Eternal (NYX) à BOB
Bs0.03154415
1 Nyx Eternal (NYX) à AZN
0.0077605
1 Nyx Eternal (NYX) à TJS
SM0.04277405
1 Nyx Eternal (NYX) à GEL
0.0123255
1 Nyx Eternal (NYX) à AOA
Kz4.18423335
1 Nyx Eternal (NYX) à BHD
.د.ب0.001721005
1 Nyx Eternal (NYX) à BMD
$0.004565
1 Nyx Eternal (NYX) à DKK
kr0.02898775
1 Nyx Eternal (NYX) à HNL
L0.11983125
1 Nyx Eternal (NYX) à MUR
0.2067945
1 Nyx Eternal (NYX) à NAD
$0.0790658
1 Nyx Eternal (NYX) à NOK
kr0.0452848
1 Nyx Eternal (NYX) à NZD
$0.00780615
1 Nyx Eternal (NYX) à PAB
B/.0.004565
1 Nyx Eternal (NYX) à PGK
K0.0190817
1 Nyx Eternal (NYX) à QAR
ر.ق0.0166166
1 Nyx Eternal (NYX) à RSD
дин.0.45517615
1 Nyx Eternal (NYX) à UZS
soʻm55.6707228
1 Nyx Eternal (NYX) à ALL
L0.3765212
1 Nyx Eternal (NYX) à ANG
ƒ0.00817135
1 Nyx Eternal (NYX) à AWG
ƒ0.008217
1 Nyx Eternal (NYX) à BBD
$0.00913
1 Nyx Eternal (NYX) à BAM
KM0.0075779
1 Nyx Eternal (NYX) à BIF
Fr13.626525
1 Nyx Eternal (NYX) à BND
$0.0058432
1 Nyx Eternal (NYX) à BSD
$0.004565
1 Nyx Eternal (NYX) à JMD
$0.7301261
1 Nyx Eternal (NYX) à KHR
18.3333139
1 Nyx Eternal (NYX) à KMF
Fr1.912735
1 Nyx Eternal (NYX) à LAK
99.23912845
1 Nyx Eternal (NYX) à LKR
Rs1.38123205
1 Nyx Eternal (NYX) à MDL
L0.0761442
1 Nyx Eternal (NYX) à MGA
Ar20.19907505
1 Nyx Eternal (NYX) à MOP
P0.03656565
1 Nyx Eternal (NYX) à MVR
0.0698445
1 Nyx Eternal (NYX) à MWK
MK7.9116015
1 Nyx Eternal (NYX) à MZN
MT0.29174915
1 Nyx Eternal (NYX) à NPR
Rs0.6485039
1 Nyx Eternal (NYX) à PYG
32.37498
1 Nyx Eternal (NYX) à RWF
Fr6.623815
1 Nyx Eternal (NYX) à SBD
$0.0375243
1 Nyx Eternal (NYX) à SCR
0.06906845
1 Nyx Eternal (NYX) à SRD
$0.17397215
1 Nyx Eternal (NYX) à SVC
$0.03994375
1 Nyx Eternal (NYX) à SZL
L0.07902015
1 Nyx Eternal (NYX) à TMT
m0.01602315
1 Nyx Eternal (NYX) à TND
د.ت0.013270455
1 Nyx Eternal (NYX) à TTD
$0.03099635
1 Nyx Eternal (NYX) à UGX
Sh15.95924
1 Nyx Eternal (NYX) à XAF
Fr2.54727
1 Nyx Eternal (NYX) à XCD
$0.0123255
1 Nyx Eternal (NYX) à XOF
Fr2.54727
1 Nyx Eternal (NYX) à XPF
Fr0.461065
1 Nyx Eternal (NYX) à BWP
P0.06076015
1 Nyx Eternal (NYX) à BZD
$0.00917565
1 Nyx Eternal (NYX) à CVE
$0.4284709
1 Nyx Eternal (NYX) à DJF
Fr0.81257
1 Nyx Eternal (NYX) à DOP
$0.28271045
1 Nyx Eternal (NYX) à DZD
د.ج0.59121315
1 Nyx Eternal (NYX) à FJD
$0.01027125
1 Nyx Eternal (NYX) à GNF
Fr39.692675
1 Nyx Eternal (NYX) à GTQ
Q0.0349679
1 Nyx Eternal (NYX) à GYD
$0.95540885
1 Nyx Eternal (NYX) à ISK
kr0.552365

Ressources de Nyx Eternal

Pour une compréhension plus approfondie de Nyx Eternal, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Nyx Eternal

Combien vaut Nyx Eternal (NYX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de NYX en USD est de 0.004565 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de NYX à USD ?
Le prix actuel de NYX en USD est $ 0.004565. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Nyx Eternal ?
La capitalisation boursière de NYX est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de NYX ?
L'offre en circulation de NYX est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NYX ?
NYX a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NYX ?
NYX a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de NYX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NYX est de $ 9.76K USD.
Est-ce que NYX va augmenter cette année ?
NYX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NYX pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-25 12:39:50 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Nyx Eternal (NYX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau
09-22 16:24:00Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars
09-22 13:03:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto chute sur toute la ligne, Bitcoin tombe en dessous de 115 000 $, ETH, SOL, BNB tous en baisse de plus de 4%
09-22 09:43:00Mises à jour de l'industrie
Marché crypto en faible oscillation, certaines variétés fortes reculent, Bitcoin se maintient à peine à 115 000 $
09-21 13:36:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte 79, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant quatre jours consécutifs

Actualités à la une

Sursaut de 7 jours suivi de volatilité : Quelle est la suite pour AVNT ?

September 25, 2025

Qu’est-ce que Aster DEX ? Le protocole de trading perp de nouvelle génération

September 25, 2025

Les arnaques au Cloud Mining : Comment les repérer et protéger votre investissement

September 24, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

