Informations sur Omni Labs (OMNILABS)

Omni Labs is an AI powerhouse for Web3 — building a modular AI‑as‑a‑Service stack that empowers decentralized applications with intelligent agents, seamless cross‑chain connectivity, and lightning‑fast decision making.

Site officiel : https://www.omni-xlabs.org/ Livre blanc : https://omnilabsai.notion.site/Omni-Labs-White-Paper-1f4f4340221c801ea646d4a03688393b Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xfd8351aedde332359ce726c48886028cc85f76ce