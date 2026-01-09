Le franc suisse, souvent désigné par l'abréviation CHF (Confoederatio Helvetica Franc), est la monnaie officielle de la Suisse et du Liechtenstein. Il est également largement utilisé dans l'enclave italienne de Campione d'Italia. En tant que monnaie nationale, le franc suisse joue un rôle crucial dans l'évaluation de la santé économique de ces régions.

Le franc suisse se distingue parmi les principales devises car la Suisse est depuis longtemps reconnue pour sa neutralité et sa stabilité. Ces facteurs ont contribué de manière significative à la réputation du franc suisse en tant que devise « refuge ». En période d'incertitude ou de turbulences économiques mondiales, les investisseurs se tournent souvent vers le franc suisse, le considérant comme une valeur sûre et stable. Par conséquent, cette monnaie tend souvent à s'apprécier durant ces périodes.

Dans la vie économique quotidienne, le franc suisse est utilisé pour toutes sortes de transactions, qu'il s'agisse d'acheter des biens et services ou de conclure des accords commerciaux. Il est subdivisé en 100 unités plus petites appelées « Rappen » en allemand, « centime » en français, « centesimo » en italien et « rap » en romanche. Des pièces et billets sont émis en plusieurs coupures afin de faciliter ces transactions.

La Banque nationale suisse (BNS) est chargée de l'émission et du contrôle du franc suisse. L'objectif principal de la BNS est d'assurer la stabilité des prix, et elle recourt à divers outils de politique monétaire pour y parvenir. Notamment, contrairement à beaucoup d'autres banques centrales, la BNS n'a pas d'objectif précis en matière d'inflation.

Le franc suisse est également largement échangé sur les marchés monétaires internationaux. Son taux de change par rapport aux autres devises peut être influencé par divers facteurs, notamment les taux d'intérêt, les événements géopolitiques et la santé globale de l'économie suisse. La stabilité de cette monnaie ainsi que sa réputation de refuge en font souvent un choix prisé par les traders sur le marché des changes.

En résumé, le franc suisse est une monnaie très respectée et stable, reconnue pour son rôle de refuge en période d'incertitude économique. Son utilisation dépasse largement les frontières suisses, témoignant ainsi de son influence et de son importance dans le paysage économique mondial.