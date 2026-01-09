La livre de Gibraltar est la monnaie officielle de Gibraltar, un territoire britannique d'outre-mer situé à la pointe sud de la péninsule ibérique. Son symbole est le £ et son code ISO est GIP. Cette monnaie est émise par le gouvernement de Gibraltar en vertu de la loi de 1934 sur les billets de banque, qui confère au gouvernement le droit exclusif d'imprimer de la monnaie sur le territoire. La livre de Gibraltar n'est pas une monnaie distincte, mais plutôt une version de la livre sterling, la monnaie officielle du Royaume-Uni.

Dans la vie économique quotidienne, la livre de Gibraltar joue un rôle significatif. Elle est utilisée pour toutes les transactions intérieures, notamment pour le paiement des salaires, l'achat de biens et services ainsi que le paiement des impôts. Le gouvernement de Gibraltar émet ses propres billets et pièces, qui ne sont valables qu'à Gibraltar. La livre sterling britannique est également largement acceptée à Gibraltar, ce qui rend la livre de Gibraltar et la livre sterling britannique interchangeables dans l'économie locale.

La livre de Gibraltar est liée à la livre sterling à parité, ce qui signifie qu'une livre de Gibraltar a la même valeur qu'une livre sterling. Ce lien garantit la stabilité de la livre de Gibraltar et favorise l'intégration économique et financière avec le Royaume-Uni. Il reflète également les solides liens économiques et politiques entre Gibraltar et le Royaume-Uni.

Cependant, il est important de noter que, bien que la livre de Gibraltar soit une monnaie légale à Gibraltar, elle n'est généralement pas acceptée au Royaume-Uni. En effet, les billets et pièces ne sont garantis que par le gouvernement de Gibraltar, et non par la Banque d'Angleterre. Par conséquent, si vous visitez le Royaume-Uni depuis Gibraltar, il est conseillé d'échanger vos livres de Gibraltar contre des livres britanniques avant votre départ.

La livre de Gibraltar constitue un exemple intéressant de monnaie liée à celle d'un autre pays, reflétant ainsi la relation politique et économique unique entre Gibraltar et le Royaume-Uni. Comme d'autres monnaies fiduciaires, la valeur de la livre de Gibraltar repose sur la confiance que les gens accordent à la stabilité du gouvernement émetteur, plutôt que sur une valeur intrinsèque quelconque.