Informations sur OrdinDoge (ORD)

OrdinDoge ($ORD) is a hilarious BSC-based meme coin inspired by the iconic “Doge” Shiba Inu, uniting the “Doge Army” for a joyful, decentralized moon-chasing party!

Site officiel : https://www.ordindoge.top/ Livre blanc : https://ordindoge-1.gitbook.io/ordindoge-whitepaper-docsd/ Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x57B31dC037c5493E859379847e74C7562d955D36