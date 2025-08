Informations sur Propblock (PBT)

PropBlock RWA AI Agent is a decentralized RWA platform that revolutionizes property investment by merging advanced artificial intelligence with real-world asset tokenization.

Site officiel : https://PropBlock.org Livre blanc : https://propblock-ai.gitbook.io Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0x0d7f78956a756c43016047273a6340de903f7380