Informations sur Pixer Eternity (PXT)

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

Site officiel : https://pixer.club/ Livre blanc : https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/ Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d