Informations sur Paynetic (PYN)

Paynetic is an AI-powered, blockchain-based payment platform that enables automated, secure cryptocurrency subscription billing through smart contracts. Designed for Web3 businesses, it combines predictive fraud detection, seamless wallet integration, and decentralized infrastructure to streamline recurring crypto payments.

Site officiel : https://paynetic.net/ Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/1vWU8tueLPcCOXSqDAf-xTK5W3AtMGXHB/view Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x26b20ea5c29b12abeb27b521045d823b24222fc8