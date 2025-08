Informations sur RabbitX (RBX)

RabbitX is a global permissionless perpetual exchange built on Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world, with 20x leverage.

Site officiel : https://www.rabbitx.io Livre blanc : https://docs.rabbitx.io Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x3Ba925fdeAe6B46d0BB4d424D829982Cb2F7309e