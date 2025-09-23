Le prix en temps réel de Real est aujourd'hui de 0.1656 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de REAL1 à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix REAL1 facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Real est aujourd'hui de 0.1656 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de REAL1 à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix REAL1 facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Real

Cours Real(REAL1)

Prix en temps réel : 1 REAL1 à USD

$0.1672
+67.20%1D
USD
Graphique du prix de Real (REAL1) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-23 17:20:23 (UTC+8)

Informations sur le prix de Real (REAL1) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.1
Bas 24 h
$ 0.185
Haut 24 h

$ 0.1
$ 0.185
--
--
+2.22%

+67.20%

+65.60%

+65.60%

Le prix en temps réel de Real (REAL1) est de $ 0.1656. Au cours des dernières 24 heures, REAL1 a évolué entre un minimum de $ 0.1 et un maximum de $ 0.185, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de REAL1 est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, REAL1 a évolué de +2.22% au cours de la dernière heure, +67.20% sur 24 heures et de +65.60% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Real (REAL1)

--
$ 23.61K
$ 23.61K$ 23.61K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
SOL

La capitalisation boursière actuelle de Real est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 23.61K. L'offre en circulation de REAL1 est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de Real (REAL1) en USD

Suivez la variation du prix de Real aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0672+67.20%
30 jours$ +0.0656+65.60%
60 jours$ +0.0656+65.60%
90 jours$ +0.0656+65.60%
Variation du prix de Real aujourd'hui

Aujourd'hui, REAL1 a enregistré une variation de $ +0.0672 (+67.20%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Real sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.0656 (+65.60%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Real

En élargissant la vue à 60 jours, REAL1 a constaté une variation de $ +0.0656 (+65.60%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Real sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.0656 (+65.60%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Real (REAL1) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Real.

Qu'est-ce que Real (REAL1)

Real est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Real. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de REAL1pour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Real sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Real fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Real (USD)

Combien vaudra Real (REAL1) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Real (REAL1) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Real.

Consultez la prévision de prix de Real maintenant !

Tokenomics de Real (REAL1)

Comprendre la tokenomics de Real (REAL1) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token REAL1 !

Guide d'achat de Real (REAL1)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Real? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Real. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

REAL1 en devises locales

1 Real (REAL1) à VND
4,357.764
1 Real (REAL1) à AUD
A$0.250056
1 Real (REAL1) à GBP
0.122544
1 Real (REAL1) à EUR
0.139104
1 Real (REAL1) à USD
$0.1656
1 Real (REAL1) à MYR
RM0.693864
1 Real (REAL1) à TRY
6.857496
1 Real (REAL1) à JPY
¥24.3432
1 Real (REAL1) à ARS
ARS$233.567208
1 Real (REAL1) à RUB
13.789512
1 Real (REAL1) à INR
14.695344
1 Real (REAL1) à IDR
Rp2,759.998896
1 Real (REAL1) à KRW
230.96232
1 Real (REAL1) à PHP
9.477288
1 Real (REAL1) à EGP
￡E.7.980264
1 Real (REAL1) à BRL
R$0.882648
1 Real (REAL1) à CAD
C$0.228528
1 Real (REAL1) à BDT
20.151864
1 Real (REAL1) à NGN
246.427704
1 Real (REAL1) à COP
$639.3816
1 Real (REAL1) à ZAR
R.2.863224
1 Real (REAL1) à UAH
6.84756
1 Real (REAL1) à TZS
T.Sh.407.88108
1 Real (REAL1) à VES
Bs26.9928
1 Real (REAL1) à CLP
$158.148
1 Real (REAL1) à PKR
Rs46.621368
1 Real (REAL1) à KZT
90.096336
1 Real (REAL1) à THB
฿5.264424
1 Real (REAL1) à TWD
NT$5.014368
1 Real (REAL1) à AED
د.إ0.607752
1 Real (REAL1) à CHF
Fr0.130824
1 Real (REAL1) à HKD
HK$1.286712
1 Real (REAL1) à AMD
֏63.447984
1 Real (REAL1) à MAD
.د.م1.493712
1 Real (REAL1) à MXN
$3.037104
1 Real (REAL1) à SAR
ريال0.621
1 Real (REAL1) à ETB
Br23.806656
1 Real (REAL1) à KES
KSh21.402144
1 Real (REAL1) à JOD
د.أ0.1174104
1 Real (REAL1) à PLN
0.59616
1 Real (REAL1) à RON
лв0.71208
1 Real (REAL1) à SEK
kr1.543392
1 Real (REAL1) à BGN
лв0.27324
1 Real (REAL1) à HUF
Ft54.59832
1 Real (REAL1) à CZK
3.401424
1 Real (REAL1) à KWD
د.ك0.050508
1 Real (REAL1) à ILS
0.553104
1 Real (REAL1) à BOB
Bs1.145952
1 Real (REAL1) à AZN
0.28152
1 Real (REAL1) à TJS
SM1.54836
1 Real (REAL1) à GEL
0.44712
1 Real (REAL1) à AOA
Kz150.955992
1 Real (REAL1) à BHD
.د.ب0.0624312
1 Real (REAL1) à BMD
$0.1656
1 Real (REAL1) à DKK
kr1.046592
1 Real (REAL1) à HNL
L4.335408
1 Real (REAL1) à MUR
7.495056
1 Real (REAL1) à NAD
$2.86488
1 Real (REAL1) à NOK
kr1.63944
1 Real (REAL1) à NZD
$0.28152
1 Real (REAL1) à PAB
B/.0.1656
1 Real (REAL1) à PGK
K0.698832
1 Real (REAL1) à QAR
ر.ق0.602784
1 Real (REAL1) à RSD
дин.16.437456
1 Real (REAL1) à UZS
soʻm2,044.442952
1 Real (REAL1) à ALL
L13.640472
1 Real (REAL1) à ANG
ƒ0.296424
1 Real (REAL1) à AWG
ƒ0.296424
1 Real (REAL1) à BBD
$0.3312
1 Real (REAL1) à BAM
KM0.274896
1 Real (REAL1) à BIF
Fr491.3352
1 Real (REAL1) à BND
$0.211968
1 Real (REAL1) à BSD
$0.1656
1 Real (REAL1) à JMD
$26.54568
1 Real (REAL1) à KHR
665.059536
1 Real (REAL1) à KMF
Fr69.2208
1 Real (REAL1) à LAK
3,599.999928
1 Real (REAL1) à LKR
Rs50.074128
1 Real (REAL1) à MDL
L2.755584
1 Real (REAL1) à MGA
Ar735.999264
1 Real (REAL1) à MOP
P1.3248
1 Real (REAL1) à MVR
2.53368
1 Real (REAL1) à MWK
MK287.499816
1 Real (REAL1) à MZN
MT10.583496
1 Real (REAL1) à NPR
Rs23.372784
1 Real (REAL1) à PYG
1,182.7152
1 Real (REAL1) à RWF
Fr239.9544
1 Real (REAL1) à SBD
$1.361232
1 Real (REAL1) à SCR
2.419416
1 Real (REAL1) à SRD
$6.340824
1 Real (REAL1) à SVC
$1.447344
1 Real (REAL1) à SZL
L2.863224
1 Real (REAL1) à TMT
m0.581256
1 Real (REAL1) à TND
د.ت0.4804056
1 Real (REAL1) à TTD
$1.121112
1 Real (REAL1) à UGX
Sh578.9376
1 Real (REAL1) à XAF
Fr91.908
1 Real (REAL1) à XCD
$0.44712
1 Real (REAL1) à XOF
Fr91.908
1 Real (REAL1) à XPF
Fr16.7256
1 Real (REAL1) à BWP
P2.199168
1 Real (REAL1) à BZD
$0.332856
1 Real (REAL1) à CVE
$15.515064
1 Real (REAL1) à DJF
Fr29.3112
1 Real (REAL1) à DOP
$10.257264
1 Real (REAL1) à DZD
د.ج21.446856
1 Real (REAL1) à FJD
$0.370944
1 Real (REAL1) à GNF
Fr1,439.892
1 Real (REAL1) à GTQ
Q1.26684
1 Real (REAL1) à GYD
$34.628616
1 Real (REAL1) à ISK
kr19.872

Ressources de Real

Pour une compréhension plus approfondie de Real, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Real

Combien vaut Real (REAL1) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de REAL1 en USD est de 0.1656 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de REAL1 à USD ?
Le prix actuel de REAL1 en USD est $ 0.1656. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Real ?
La capitalisation boursière de REAL1 est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de REAL1 ?
L'offre en circulation de REAL1 est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de REAL1 ?
REAL1 a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de REAL1 ?
REAL1 a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de REAL1 ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour REAL1 est de $ 23.61K USD.
Est-ce que REAL1 va augmenter cette année ?
REAL1 pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de REAL1 pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-23 17:20:23 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Real (REAL1)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau
09-22 16:24:00Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars
09-22 13:03:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto chute sur toute la ligne, Bitcoin tombe en dessous de 115 000 $, ETH, SOL, BNB tous en baisse de plus de 4%
09-22 09:43:00Mises à jour de l'industrie
Marché crypto en faible oscillation, certaines variétés fortes reculent, Bitcoin se maintient à peine à 115 000 $
09-21 13:36:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte 79, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant quatre jours consécutifs

Actualités à la une

Un guide pour débutants sur le trading à terme : Comprendre les bases avant de commencer

September 23, 2025

Maîtriser les futures : Bases, couverture légère & stratégies de plage

September 23, 2025

Surveillance des données : Comment les flux de stablecoins révèlent le prochain mouvement du marché

September 23, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

