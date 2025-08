Informations sur Realium (REALIUM)

Realium is a protocol that converts — sovereign bonds, income-producing real estate, corporate credit, commodities, carbon credits and art — into tokens.

Site officiel : https://realium.xyz/ Livre blanc : https://realium.xyz/whitepaper.html Explorateur de blocs : https://polygonscan.com/token/0x425d80F5aB26f568582FaaE5Cbc8DE80a9E32Ce2