Quel est le prix actuel de Scamcoin ?

Le prix en direct de Scamcoin (SCAM) est de €0.000909113281669890000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne Scamcoin sur le marché ?

Scamcoin occupe actuellement le rang n°3004 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €909066.4491291075000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de SCAM ?

L'offre en circulation de SCAM est de 999947795.510127 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour Scamcoin ?

Durant les dernières 24 heures, Scamcoin a échangé dans une fourchette comprise entre €0.000899644593424410000 (plus bas sur 24 heures) et €0.000926867072130165000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point Scamcoin est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

Scamcoin a atteint un plus haut historique de €0.001434846869486820000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.000045819254900115000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de SCAM est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour Scamcoin ?

La variation actuelle du prix de -1.38% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Meme,Solana Meme,BONK.fun Ecosystem. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.