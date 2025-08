Informations sur Squadverse (SDV)

SquadVerse is the first SocialFi-powered AI data protocol, rewarding users for contributing high-quality data while ensuring privacy and ownership through cryptographic security.

Site officiel : https://squadverse.net/ Livre blanc : https://wakeful-writer-533.notion.site/SquadVerse-Whitepaper-229aa5c5cd3580908ae6f3d07b1ca5a5?source=copy_link Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0xc7E176205f2D81060Df16a2730b9d5B056d2b562