Prix de ShredN (SHRED)
Le prix de ShredN (SHRED) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de -- % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SHRED en USD est de $ 0 par SHRED.
ShredN se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- SHRED. Au cours des dernières 24 heures, SHRED a été échangé entre -- (plus bas) et -- (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.
En termes de performance à court terme, SHRED a varié de -- au cours de la dernière heure et de -- au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de ShredN est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SHRED est de --, avec une offre totale de . Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.
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Aujourd'hui, la variation du prix de ShredN en USD était de --.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de ShredN en USD était de --.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de ShredN en USD était de --.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de ShredN en USD était de --.
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En 2040, le prix de ShredN pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
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Qu’est-ce que ShredN ?
ShredN est un protocole conçu pour remédier au problème de faible liquidité sur le marché des NFT. Contrairement à d’autres protocoles de fragmentation ou d’AMM pour NFT, ShredN propose des solutions de liquidité adaptées à différents types de NFT, notamment les ERC-721 et ERC-1155. Le protocole établit une distinction entre les identifiants ERC-721, permettant ainsi aux NFT dotés d’attributs distincts de bénéficier d’évaluations justes en fonction de leur rareté.
En quoi ShredN se distingue-t-il ?
1. Solutions ciblées : ShredN offre une gamme de solutions de liquidité telles que la fragmentation, l’AMM pour NFT et des stratégies de trading basées sur les caractéristiques des NFT, permettant aux utilisateurs de choisir l’option la plus adaptée à leurs besoins. 2. Prise en charge multi-chaînes : Le protocole supporte toutes les principales blockchains publiques où les NFT sont présents, visant ainsi à améliorer l’accès à la liquidité dans tout l’écosystème NFT. 3. Co-gouvernance communautaire : Les détenteurs de tokens SHRED peuvent participer au vote afin de gérer les projets NFT et d’influer sur la direction de développement du protocole. 4. Agrégation : ShredN agrège les plateformes de liquidité existantes pour NFT afin de faciliter une découverte des prix plus fluide et d’accroître la liquidité.
À quoi peut servir ShredN ?
Gouvernance communautaire : Les détenteurs de tokens SHRED peuvent voter sur le développement de ShredN et gérer les projets NFT listés sur la plateforme. Réduction des frais : Les utilisateurs détenteurs de tokens SHRED bénéficient de frais réduits lorsqu’ils échangent des NFT sur la plateforme. Récompenses pour la fourniture de liquidité : Les frais de commission de la plateforme sont distribués aux fournisseurs de liquidité pour NFT sous forme de tokens SHRED.
Quel est le prix actuel de ShredN ?
Le prix en direct de ShredN (SHRED) est de €0.001274725555377390000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.
Comment se positionne ShredN sur le marché ?
ShredN occupe actuellement le rang n°9260 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €12747.272589751680000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.
Quelle est l'offre en circulation de SHRED ?
L'offre en circulation de SHRED est de 10000000.0 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.
Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour ShredN ?
Durant les dernières 24 heures, ShredN a échangé dans une fourchette comprise entre €0.001176564251409030000 (plus bas sur 24 heures) et €0.001278524578422330000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.
À quel point ShredN est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?
ShredN a atteint un plus haut historique de €12.189242101590000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.000920726455097880000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.
À quel point le trading de SHRED est-il actif aujourd'hui ?
Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.
Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour ShredN ?
La variation actuelle du prix de 8.24% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant BNB Chain Ecosystem. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|02-11 14:20:00
|Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24 heures, sortie nette de 59 400 ETH des CEX
|02-10 18:39:21
|Données on-chain
Hier, l'ETF Bitcoin spot a enregistré un transfert net entrant de 144,9 millions de dollars, tandis que l'ETF Ethereum a enregistré un transfert net entrant de 57 millions de dollars
|02-04 11:04:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice Crypto Fear chute à nouveau à 14, le marché reste dans la zone de « peur extrême »
|02-04 00:48:00
|Mises à jour de l'industrie
285 millions de dollars liquidés sur le réseau au cours des dernières 24 heures, longs et shorts anéantis
|02-01 01:12:00
|Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin passe sous son précédent plus bas de 80 600 $, atteignant un nouveau plus bas depuis le 11 avril 2025
|01-28 07:44:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice du dollar atteint son niveau le plus bas depuis février 2022, le marché crypto poursuit son rallye
Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC
Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché
Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading
Les plus fortes hausses crypto du jour
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