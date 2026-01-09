Le manat azerbaïdjanais est la monnaie officielle de l'Azerbaïdjan, un pays situé dans la région du Caucase du sud en Eurasie. Cette monnaie est émise et gérée par la Banque centrale d'Azerbaïdjan, qui joue un rôle essentiel dans la politique monétaire du pays. Son symbole est ₼, et son code ISO est AZN.

Le manat est subdivisé en 100 unités plus petites appelées qəpik. Cette monnaie est utilisée dans toutes les activités économiques du pays, depuis l'achat de biens et services jusqu'au paiement des impôts et des frais gouvernementaux. Elle constitue également le moyen d'échange dans le secteur financier et sert à établir les prix des actifs, à régler les dettes ainsi qu'à mesurer la valeur des entreprises et des investissements.

La valeur du manat par rapport aux autres devises est déterminée par le marché des changes, et elle peut fluctuer en fonction de divers facteurs, tels que les indicateurs économiques, les événements géopolitiques et le sentiment du marché. Il convient de noter que la Banque centrale d'Azerbaïdjan dispose de la capacité d'intervenir sur le marché des changes afin de stabiliser la valeur du manat si nécessaire.

Dans la vie économique quotidienne en Azerbaïdjan, le manat est utilisé sous forme physique comme numérique. Les billets et pièces physiques sont couramment employés pour les transactions de petite à moyenne taille, tandis que les manats numériques ou électroniques sont généralement utilisés pour les transactions de plus grande ampleur et les paiements en ligne. Le système financier du pays est bien développé et supporte une large gamme de modes de paiement, notamment les virements bancaires, les cartes de crédit, les paiements mobiles et les portefeuilles numériques.

Dans l'ensemble, le manat azerbaïdjanais joue un rôle crucial dans l'économie de l'Azerbaïdjan. Il facilite le bon fonctionnement des activités économiques du pays et constitue une réserve de valeur pour ses citoyens. C'est un élément important du système monétaire azerbaïdjanais, et sa valeur ainsi que sa stabilité sont étroitement surveillées par la Banque centrale d'Azerbaïdjan.