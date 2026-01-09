Le peso convertible cubain (CUC) est une forme de monnaie fiduciaire qui est utilisée à Cuba aux côtés du Peso cubain (CUP). Il a été introduit comme mécanisme destiné à faciliter les besoins de l'industrie touristique et du commerce extérieur. Le CUC a été conçu pour être parallèle à la valeur du dollar américain, offrant ainsi une forme de monnaie pouvant être utilisée par les touristes et les entreprises étrangères opérant dans le pays, tout en conservant le peso cubain pour les activités économiques locales.

Ce système monétaire dual a permis au gouvernement cubain de maintenir le contrôle sur l'économie nationale tout en profitant de l'afflux de devises étrangères. Le CUC est devenu un élément crucial de la structure économique cubaine, utilisé dans de nombreux établissements tels que les hôtels, les restaurants, ainsi que pour certains biens et services. Il était également employé pour les articles de luxe et les produits importés, créant ainsi une distinction entre les biens accessibles aux touristes et ceux réservés aux habitants locaux.

L'utilisation du peso convertible cubain représentait une approche unique pour gérer les défis économiques. Le gouvernement cherchait ainsi à protéger l'économie locale contre les pressions inflationnistes pouvant résulter d'un afflux de devises étrangères. Ce système permettait une certaine ségrégation économique, le CUC et le CUP circulant dans des secteurs distincts de l'économie.

Cependant, le système monétaire dual à Cuba a fait l'objet de critiques. La disparité entre le CUC et le CUP était perçue comme générant des inégalités économiques. Ceux qui avaient accès au CUC – qu'il s'agisse de travailleurs dans le secteur touristique ou de transferts d'argent venant de l'étranger – pouvaient se permettre un niveau de vie supérieur à celui de ceux qui ne disposaient que du CUP.

Récemment, le gouvernement cubain a annoncé son intention de réunifier les deux monnaies, dans le but de simplifier le système économique et de remédier à certains problèmes liés à la structure monétaire dual. Ce projet marque un changement significatif dans la politique économique de Cuba, avec des implications potentielles tant pour les activités économiques locales que pour le commerce extérieur.

En conclusion, le peso convertible cubain a joué un rôle complexe et essentiel dans la structure économique de Cuba. En tant que forme de monnaie fiduciaire, il a été utilisé aux côtés du peso cubain, servant différents secteurs de l'économie cubaine. Son abandon progressif et le passage vers un système monétaire unique marquent un moment charnière dans l'histoire économique de Cuba.