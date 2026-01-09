L'ouguiya mauritanienne est la monnaie officielle de la Mauritanie, un pays situé au nord-ouest de l'Afrique. Elle est désignée par le symbole « UM » et est utilisée dans les transactions économiques quotidiennes à l'échelle nationale. Cette monnaie fiduciaire joue un rôle central dans l'économie mauritanienne et est gérée par la Banque centrale de Mauritanie, qui supervise la politique monétaire, notamment l'émission et la circulation de la Ouguiya.

L'ouguiya mauritanienne se distingue des autres monnaies du monde en ce qu'elle ne repose pas sur un système décimal. À la place, elle fonctionne selon un système de base cinq : une ouguiya est divisée en cinq khoums. Cette configuration particulière la différencie de la plupart des autres monnaies mondiales, qui suivent généralement une structure décimale, avec 100 unités plus petites constituant l'unité principale de la monnaie.

Sur le plan matériel, la ouguiya mauritanienne se présente sous forme de pièces et de billets. Les pièces sont disponibles en coupures de 1/5, 1, 5, 10 et 20 Ouguiya, tandis que les billets se déclinent en coupures de 50, 100, 200, 500, 1 000 et 5 000 ouguiya. Le design et les motifs représentés sur ces billets reflètent souvent le patrimoine culturel et les sites historiques du pays.

L'ouguiya joue un rôle essentiel dans les activités économiques en Mauritanie, facilitant toutes sortes de transactions, des achats quotidiens les plus simples aux opérations commerciales d'envergure. Comme toute monnaie, sa valeur peut fluctuer en fonction de divers facteurs, tels que la stabilité économique, l'inflation et les forces du marché extérieur.

Bien que l'ouguiya mauritanienne soit principalement utilisée en Mauritanie, il convient de noter qu'elle n'est pas facilement convertible ou acceptée en dehors du pays. Ainsi, les voyageurs ou ceux qui effectuent des transactions internationales devront tenir compte des taux de change et de la disponibilité de la monnaie. Comme toute monnaie, la valeur et la stabilité de l'ouguiya mauritanienne sont intrinsèquement liées à la santé économique et à la gouvernance du pays.