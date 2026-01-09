Les Droits de tirage spéciaux (DTS) sont une sorte de monnaie de réserve monétaire internationale créée par le Fonds monétaire international (FMI). Ils ne constituent pas une monnaie traditionnelle au sens où ils ne seraient pas utilisés pour les transactions quotidiennes par les particuliers ou les entreprises. À la place, ils fonctionnent comme un actif de réserve de change supplémentaire détenu par les banques centrales nationales et employé dans les transactions entre le FMI et ses pays membres.

La valeur des DTS est fondée sur un panier composé de cinq grandes devises : le dollar américain, l'euro, le renminbi chinois, le yen japonais et la livre sterling. La composition du panier est révisée tous les cinq ans par le FMI afin de s'assurer qu'elle reflète l'importance relative de ces devises dans les systèmes commerciaux et financiers mondiaux. Il est important de noter que les DTS ne sont liés à aucune devise nationale spécifique, et leur valeur fluctue en fonction des taux de change des devises qui composent le panier.

Les DTS jouent un rôle crucial en fournissant de la liquidité au système économique mondial. Ils ont été initialement introduits en 1969 en réponse à la limitation de l'or et du dollar américain dans l'économie mondiale. En période de crise financière ou d'instabilité, le FMI peut décider d'allouer des DTS supplémentaires à ses membres. Cela peut aider à compléter les réserves officielles d'un pays et à stabiliser son économie.

Dans le système financier international, les DTS sont utilisés dans les transactions entre les pays membres du FMI et le FMI lui-même. Par exemple, un pays ayant un déficit de balance des paiements peut échanger ses DTS contre des devises librement utilisables. À l'inverse, ce sont souvent les pays disposant d'une position extérieure solide qui fournissent ces devises librement utilisables.

En résumé, les Droits de tirage spéciaux constituent un outil unique pour gérer la liquidité mondiale, agissant comme un tampon pour les économies nationales en période de crise financière. Bien qu'ils ne servent pas de monnaie traditionnelle dans la vie économique quotidienne, ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité du système financier mondial.