Informations sur Solana Index Fund (SIF)

SIF ($SIF) is described as the first on-chain index fund on Solana, designed to allow holders of the SIF token to indirectly benefit from the U.S. S&P 500 ETF ($SPYx).

Site officiel : https://solindexfund.com Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/GSdtu9Nm7kZ1x8ddtisXFthzxFM5CmuMrSnBFfnHokm6