Prix de solami (SOLAMI)
Le prix de solami (SOLAMI) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de -- % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SOLAMI en USD est de $ 0 par SOLAMI.
solami se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- SOLAMI. Au cours des dernières 24 heures, SOLAMI a été échangé entre -- (plus bas) et -- (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.
En termes de performance à court terme, SOLAMI a varié de -- au cours de la dernière heure et de -- au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de solami est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SOLAMI est de --, avec une offre totale de . Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.
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Aujourd'hui, la variation du prix de solami en USD était de --.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de solami en USD était de --.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de solami en USD était de --.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de solami en USD était de --.
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En 2040, le prix de solami pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
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Quel est le prix actuel de solami ?
Le prix en direct de solami (SOLAMI) est de €0.000085397009365035000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.
Comment se positionne solami sur le marché ?
solami occupe actuellement le rang n°6043 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €85338.2558138715000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.
Quelle est l'offre en circulation de SOLAMI ?
L'offre en circulation de SOLAMI est de 999168777.804822 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.
Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour solami ?
Durant les dernières 24 heures, solami a échangé dans une fourchette comprise entre €0.000082059126458355000 (plus bas sur 24 heures) et €0.00008557582452075000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.
À quel point solami est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?
solami a atteint un plus haut historique de €0.004112765611459830000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.000029002115255490000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.
À quel point le trading de SOLAMI est-il actif aujourd'hui ?
Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.
Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour solami ?
La variation actuelle du prix de 0.88% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|02-11 14:20:00
|Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24 heures, sortie nette de 59 400 ETH des CEX
|02-10 18:39:21
|Données on-chain
Hier, l'ETF Bitcoin spot a enregistré un transfert net entrant de 144,9 millions de dollars, tandis que l'ETF Ethereum a enregistré un transfert net entrant de 57 millions de dollars
|02-04 11:04:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice Crypto Fear chute à nouveau à 14, le marché reste dans la zone de « peur extrême »
|02-04 00:48:00
|Mises à jour de l'industrie
285 millions de dollars liquidés sur le réseau au cours des dernières 24 heures, longs et shorts anéantis
|02-01 01:12:00
|Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin passe sous son précédent plus bas de 80 600 $, atteignant un nouveau plus bas depuis le 11 avril 2025
|01-28 07:44:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice du dollar atteint son niveau le plus bas depuis février 2022, le marché crypto poursuit son rallye
Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC
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