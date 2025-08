Informations sur Sponge Bob (SPONGE)

Sponge is a community-driven token deployed on the BNB Chain, inspired by the iconic underwater sponge loved by millions. Built for fun, engagement, and deep-sea vibes, SpongeBob brings Bikini Bottom energy to the blockchain.

Site officiel : https://spongebobx.xyz/ Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x03BFB0F2536E82569D1DC54f0d1cB36A57105eC6