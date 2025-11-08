Tableau de conversion de SuperDapp en Tajikistani Somoni
Tableau de conversion de SUPERDAPP en TJS
- 1 SUPERDAPP0.00 TJS
- 2 SUPERDAPP0.01 TJS
- 3 SUPERDAPP0.01 TJS
- 4 SUPERDAPP0.02 TJS
- 5 SUPERDAPP0.02 TJS
- 6 SUPERDAPP0.02 TJS
- 7 SUPERDAPP0.03 TJS
- 8 SUPERDAPP0.03 TJS
- 9 SUPERDAPP0.04 TJS
- 10 SUPERDAPP0.04 TJS
- 50 SUPERDAPP0.20 TJS
- 100 SUPERDAPP0.41 TJS
- 1,000 SUPERDAPP4.06 TJS
- 5,000 SUPERDAPP20.31 TJS
- 10,000 SUPERDAPP40.62 TJS
Le tableau ci-dessus affiche en temps réel les conversions de SuperDapp en Tajikistani Somoni (SUPERDAPP en TJS) pour une large gamme de valeurs, de 1 SUPERDAPP à 10,000 SUPERDAPP. Il fournit une référence rapide pour les montants de SUPERDAPP les plus consultés en utilisant les derniers taux du marché en TJS. Cela est utile pour estimer les valeurs allant de petites transactions à de grandes détentions. Si vous recherchez des conversions personnalisées de SUPERDAPP en TJS, veuillez utiliser l'outil de conversion ci-dessus.
Tableau de conversion de TJS en SUPERDAPP
- 1 TJS246.2 SUPERDAPP
- 2 TJS492.4 SUPERDAPP
- 3 TJS738.6 SUPERDAPP
- 4 TJS984.8 SUPERDAPP
- 5 TJS1,231 SUPERDAPP
- 6 TJS1,477 SUPERDAPP
- 7 TJS1,723 SUPERDAPP
- 8 TJS1,969 SUPERDAPP
- 9 TJS2,215 SUPERDAPP
- 10 TJS2,462 SUPERDAPP
- 50 TJS12,310 SUPERDAPP
- 100 TJS24,621 SUPERDAPP
- 1,000 TJS246,213 SUPERDAPP
- 5,000 TJS1,231,069 SUPERDAPP
- 10,000 TJS2,462,139 SUPERDAPP
Le tableau ci-dessus affiche en temps réel les conversions de Tajikistani Somoni en SuperDapp (TJS en SUPERDAPP) pour une large gamme de montants, de 1 TJS à 10,000 TJS. Il sert de référence rapide pour voir combien de SuperDapp vous pouvez obtenir aux taux actuels en fonction des montants de TJS les plus utilisés. Pour des valeurs personnalisées non répertoriées, veuillez utiliser l'outil de conversion ci-dessus.
SuperDapp (SUPERDAPP) s'échange actuellement à 0.00 TJS ЅМ, affichant une variation de -5.29% au cours des 24 dernières heures. Le volume de trading sur 24 heures s'élève à ЅМ38.19K, avec une capitalisation boursière entièrement diluée de 1.08M TJS ЅМ. Pour un aperçu plus détaillé des tendances en direct, des graphiques et des données historiques, consultez notre page dédiée au prix de SuperDapp.
2.45B TJS
Offre en circulation
38.19K
Volume de trading de sur 24 heures
1.08M TJS
Capitalisation boursière de
-5.29%
Changement de prix (1J)
ЅМ 0.000543
Haut 24 h
ЅМ 0.00043
Bas 24 h
Le graphique de tendances de SUPERDAPP en TJS ci-dessus montre le prix en temps réel et l'évolution historique de SuperDapp par rapport à la livre sterling. Astuces : vous pouvez naviguer entre différentes périodes, notamment 24 heures, 7 jours, 30 jours, 90 jours, et plus encore. Cela permet aux utilisateurs d'analyser les tendances à court et long terme, d'identifier les schémas du marché et de suivre les variations de la valeur de SuperDapp en TJS. Cet outil visuel aide à prendre des décisions de trading et d'investissement éclairées en utilisant les données de prix en temps réel et historiques. Consultez le prix actuel de SuperDapp pour des données de marché en direct plus détaillées.
Résumé de conversion de SUPERDAPP en TJS
Au | 1 SUPERDAPP = 0.00 TJS | 1 TJS = 246.2 SUPERDAPP
Aujourd'hui, le taux de change pour 1 SUPERDAPP en TJS est de 0.00 TJS.
L'achat de 5 SUPERDAPP coûtera 0.02 TJS et 10 SUPERDAPP sont évalués à 0.04 TJS.
1 TJS peut être échangé contre 246.2 SUPERDAPP.
50 TJS peut être converti en 12,310 SUPERDAPP, hors frais de plateforme ou de gaz.
Le taux de conversion de 1 SUPERDAPP en TJS a changé de +60.65% au cours des 7 derniers jours.
Au cours des 24 dernières heures, le taux a fluctué de -5.29%, atteignant un maximum de 0.0050099938767550695 TJS et un minimum de 0.003967398465938637 TJS.
Il y a un mois, la valeur de 1 SUPERDAPP était de 0.0034359516016640667 TJS, ce qui représente une variation de +18.20% de sa valeur actuelle.
Au cours des 90 derniers jours, SUPERDAPP a fluctué de -0.00012363520800832034 TJS, ce qui a entraîné une modification de sa valeur de -2.96%.
Tout savoir sur SuperDapp (SUPERDAPP)
Maintenant que vous avez calculé le prix de SuperDapp (SUPERDAPP), vous pouvez en apprendre davantage sur SuperDapp directement sur MEXC. Explorez le passé, le présent et l'avenir de SUPERDAPP. Découvrez son plus haut niveau historique, comment acheter du SuperDapp, les paires de trading et plus encore.
Volatilité et tendances de conversion de SUPERDAPP en TJS
Au cours des 24 dernières heures, SuperDapp (SUPERDAPP) a fluctué entre 0.003967398465938637 TJS et 0.0050099938767550695 TJS, reflétant la volatilité du marché à court terme. Au cours des 7 derniers jours, le prix a évolué entre un minimum de 0.0024948477795111806 TJS et un maximum de 0.006929107553302133 TJS. Vous pouvez consulter les mouvements détaillés du prix de SUPERDAPP en TJS ainsi que les données de volatilité sur 24 heures, 7 jours, 30 jours et 90 jours dans le tableau ci-dessous.
|Dernières 24 heures
|7 derniers jours
|30 derniers jours
|90 derniers jours
|Forte
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|Faible
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|Moyenne
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|Volatilité
|+24.94%
|+173.44%
|+156.07%
|+173.75%
|Variation
|+1.30%
|+65.61%
|+23.23%
|+0.39%
Prévisions de prix de SuperDapp en TJS pour 2026 et 2030
Les perspectives de prix de SuperDapp sont influencées par la demande du marché, les tendances d'adoption, l'implication des institutions et les facteurs économiques globaux. En supposant un taux de croissance annuel projeté de 5 %, voici quelques prévisions possibles du prix de SUPERDAPP en TJS pour les prochaines années :
Prévision du prix de SUPERDAPP pour 2026
D'ici 2026, SuperDapp pourrait atteindre environ ЅМ0.00 TJS, en supposant une croissance annuelle constante a partir du niveau de prix actuel.
Prévision du prix de SUPERDAPP pour 2030
D'ici 2030, SUPERDAPP pourrait atteindre environ ЅМ0.01 TJS, en suivant le même modèle de croissance à long terme.
Ces estimations sont hypothétiques et destinées à fournir des indications de tendance, et non des conseils financiers. Pour plus d'informations, y compris les prévisions à court terme et les projections à long terme jusqu'en 2040, consultez notre Page de prédiction du prix de SuperDapp pour des perspectives de marché détaillées et des scénarios futurs.
Paires de trading en SUPERDAPP disponibles sur MEXC
Au comptant
SUPERDAPP/USDT
|Trader
Le tableau ci-dessus présente une liste des paires de trading au comptant en SUPERDAPP, couvrant les marchés où SuperDapp est échangé directement contre des cryptomonnaies majeures telles que l'USDT, l'USDC, et plus encore. Le trading au comptant permet aux utilisateurs d'acheter ou de vendre du SUPERDAPP aux prix de marché actuel sans effet de levier.
Contrats à terme
Explorez les paires de contrats à terme en SUPERDAPP issues des contrats perpétuels les plus populaires, permettant d'ouvrir des positions longues et courtes. MEXC est une plateforme de référence en ce qui concerne les produits dérivés basés sur les cryptomonnaies, offrant des effets de levier pouvant atteindre 500x, une liquidité profonde et une large sélection de marchés des contrats à terme SuperDapp pour un trading stratégique.
Apprenez comment acheter du SuperDapp
Vous souhaitez ajouter SuperDapp à votre portefeuille ? Que vous débutiez ou que vous cherchiez à élargir vos actifs, MEXC facilite l'achat de cryptomonnaies par carte bancaire, virement bancaire, marchés peer-to-peer (P2P), trading au comptant et diverses autres options.
Découvrez le guide complet : Comment acheter du SuperDapp › ou Commencez dès maintenant ›
SUPERDAPP et TJS en termes d'USD : aperçu et analyses
SuperDapp (SUPERDAPP) vs USD : comparaison du marché
Aperçu du prix de SuperDapp
- Prix actuel (USD) : $0.0004402
- Variation sur 7 jours : +60.65%
- Tendance sur 30 jours : +18.20%
Pourquoi les prix des cryptomonnaies fluctuent-ils ?
- Sentiment du marché : les actualités, les tendances sur les réseaux sociaux ou l'activité des baleines peuvent déclencher de fortes variations.
- Adoption et utilité : les mises à jour des réseaux, la croissance de l'utilisation ou les partenariats peuvent influencer la valeur à long terme.
- Macroéconomie : l'inflation, les taux d'intérêt et la force du dollar américain peuvent influencer la demande de cryptomonnaies.
- Changements réglementaires : les annonces des gouvernements ou des autorités financières influencent souvent le marché.
Pourquoi c'est important
- Une hausse du prix signifie que votre cryptomonnaie prend de la valeur, ce qui est avantageux pour les vendeurs.
- Une baisse du prix peut représenter une opportunité d'achat. Cependant, elle comporte également des risques.
USD : le benchmark mondial pour les prix des cryptomonnaies.
La plupart des cryptomonnaies, y compris SUPERDAPP, sont libellées en dollars américains (USD) sur les plateformes d'échange mondiales, quelle que soit votre monnaie locale.
Ainsi, que vous convertissiez vers TJS ou pas, le prix en USD de SUPERDAPP demeure la référence principale du marché.
[Prix de SUPERDAPP] [SUPERDAPP vers USD]
Tajikistani Somoni (TJS) vs USD : aperçu du marché
Aperçu du taux de change
- Taux actuel (TJS/USD) : 0.10838770150764042
- Variation sur 7 jours : -0.13%
- Tendance sur 30 jours : -0.13%
Pourquoi les taux de change fluctuent-ils ?
- Taux d'intérêt : les hausses ou baisses des taux par les banques centrales influencent le comportement des investisseurs.
- Inflation : une inflation plus faible aide une monnaie à conserver sa valeur.
- Indicateurs économiques : des données comme la croissance du PIB, l'emploi et la balance commerciale influencent la confiance.
- Sentiment du marché : les actualités, les changements réglementaires ou les bouleversements politiques peuvent entraîner des fluctuations rapides.
Pourquoi c'est important
- Un TJS plus fort signifie que vous paierez moins pour obtenir la même quantité de SUPERDAPP.
- Une TJS plus faible signifie que vous paierez plus, même si le prix de la cryptomonnaie en USD n'a pas changé.
Vous souhaitez profiter du taux actuel ?
Achetez du SUPERDAPP en toute sécurité avec des TJS via nos canaux d'achat de cryptomonnaies.
Qu'est-ce qui influence le taux de change de SUPERDAPP en TJS ?
Le taux de change entre SuperDapp (SUPERDAPP) et Tajikistani Somoni (TJS) est influencé par de nombreux facteurs, tant globaux que locaux. Comprendre ce qui impacte cette conversion peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées si vous souhaitez trader ou investir en SUPERDAPP.
1. Sentiment du marché et actualités
Les marchés de cryptomonnaies sont très sensibles au sentiment. Les développements positifs, tels que des partenariats majeurs, une adoption accrue ou une couverture médiatique favorable, peuvent stimuler la demande et faire augmenter le taux SUPERDAPP/TJS. À l'inverse, une presse négative, des problèmes de sécurité ou des actions réglementaires peuvent entraîner des baisses de prix.
2. Réglementation gouvernementale et clarté juridique
L'environnement réglementaire, tant dans les principaux marchés de la cryptomonnaie que dans les pays émetteurs de TJS, joue un rôle majeur. Des politiques favorables peuvent renforcer la confiance et l'adoption, faisant ainsi monter les taux. En revanche, des réglementations restrictives ou peu claires introduisent souvent de l'incertitude sur le marché.
3. Force de la monnaie TJS et indicateurs économiques locaux
Les facteurs économiques traditionnels, tels que les taux d'intérêt, l'inflation et la performance du PIB, influencent directement la force de TJS. Lorsque TJS s'affaiblit à cause de l'inflation ou de changements de politique monétaire, les investisseurs peuvent se tourner vers des alternatives comme le SUPERDAPP, augmentant la demande et faisant ainsi grimper le taux de change.
4. Développements de la blockchain et de la technologie
Pour les cryptomonnaies comme SuperDapp, les améliorations technologiques telles que les mises à niveau du réseau, les solutions d'évolutivité ou l'expansion de l'écosystème entraînent souvent une adoption accrue et une hausse du prix. Ces évolutions peuvent renforcer la confiance des investisseurs et influencer positivement les taux de change.
5. Événements financiers mondiaux et tendances du marché
Les tendances macroéconomiques, telles que les craintes d'inflation mondiale, les tensions géopolitiques ou les variations des taux d'intérêt par les banques centrales peuvent inciter à privilégier les actifs numériques comme réserve de valeur. En période d'incertitude, la demande pour SUPERDAPP peut augmenter, ce qui impacte son taux de conversion en TJS.
Convertir du SUPERDAPP en TJS instantanément
Utilisez notre convertisseur en de SUPERDAPP en TJS temps réel pour suivre les derniers taux. Que vous planifiiez une transaction ou surveilliez les tendances du marché, notre outil fournit des prix actualisés à la minute et des graphiques historiques pour vous aider à rester informé.
Comment convertir du SUPERDAPP en TJS ?
Saisissez le montant de SUPERDAPP
Commencez par saisir le montant de SUPERDAPP que vous souhaitez convertir en TJS à l'aide de notre convertisseur en temps réel. Le système calcule instantanément la valeur sur la base du dernier taux du marché. Vous pouvez également choisir une autre cryptomonnaie ou monnaie fiduciaire si nécessaire.
Consultez le taux en direct de SUPERDAPP en TJS
Découvrez le taux de change de SUPERDAPP en TJS le plus précis et le plus récent. Pour prendre de meilleures décisions, parcourez le reste de la page afin de comprendre ce qui influence le taux de conversion et explorez davantage d'analyses sur SUPERDAPP et TJS.
Convertissez ou Commencez dès maintenant sur MEXC
Prêt à ajouter SUPERDAPP à votre portefeuille ? Découvrez comment acheter du SUPERDAPP grâce à notre guide du débutant étape par étape, ou inscrivez-vous sur MEXC pour commencer à trader instantanément. MEXC propose l'une des plus larges sélections de cryptomonnaies, avec des taux compétitifs et des frais bas.
Foire aux questions (FAQ)
Comment est calculé le taux de change de SUPERDAPP en TJS ?
Le calcul du taux de change de SUPERDAPP en TJS est basé sur la valeur actuelle de SUPERDAPP (souvent en USD ou USDT), convertie en TJS à l'aide des taux de change de qualité institutionnelle. Ce taux reflète les prix du marché en temps réel, issus de sources de liquidité mondiales importantes.
Pourquoi le taux de change SUPERDAPP/TJS fluctue-t-il si fréquemment ?
Le taux de change de SUPERDAPP en TJS fluctue si fréquemment car SuperDapp et Tajikistani Somoni sont constamment influencés par l'actualité mondiale, l'offre et la demande, ainsi que par l'activité du marché. Leurs prix peuvent donc évoluer toutes les quelques secondes, surtout en période de forte volatilité.
Quelle est la différence entre le taux affiché et celui que je reçois réellement lors de la conversion ?
Le taux de change de SUPERDAPP en TJS affiché est en temps réel et reflète les conditions du marché. Cependant, le taux de conversion réel peut varier légèrement en raison du glissement, des délais réseau ou des écarts appliqués par la plateforme au moment de l'exécution.
Le taux de change de SUPERDAPP en TJS peut-il varier d'une plateforme à l'autre ?
Oui. Des différences de prix peuvent survenir en raison des variations de volume de trading, de liquidité, de la demande régionale et de la structure des frais sur les différentes plateformes.
Pourquoi le taux de change de SUPERDAPP en TJS peut-il être plus élevé ou plus bas aujourd'hui par rapport à hier ?
Les taux peuvent varier en raison de plusieurs facteurs. Cela inclut les actualités macroéconomiques, le sentiment des investisseurs, les annonces des banques centrales, les rapports sur l'inflation, ou des événements spécifiques aux cryptomonnaies tels que les mises à jour de protocoles ou les approbations d'ETFs.
Faut-il convertir SUPERDAPP en TJS maintenant ou attendre un meilleur moment ?
Il n'existe pas de moment « idéal » garanti. Consultez les tendances des prix, examinez les données historiques et prenez en compte à la fois les facteurs économiques mondiaux et le sentiment du marché pour vous aider à prendre votre décision.
Quels outils peuvent m'aider à optimiser le moment de conversion de SUPERDAPP en TJS ?
Les graphiques en temps réel, les moyennes mobiles, les tendances de volume, le RSI et les actualités du marché fournissent tous des signaux utiles. Certains utilisateurs configurent également des alertes de prix pour agir à des seuils clés.
Comment puis-je comprendre l'évolution de SUPERDAPP par rapport à TJS sur le long terme ?
Vous pouvez suivre la tendance du prix de SUPERDAPP par rapport à TJS en utilisant le graphique interactif sur cette page pour comparer les prix historiques, repérer les tendances et identifier les zones de volatilité passées.
Les actualités ou la réglementation au Royaume-Uni influencent-elles le taux de SUPERDAPP en TJS ?
Oui. La réglementation locale, les données sur l'inflation, les variations des taux d'intérêt ou les événements géopolitiques peuvent renforcer ou affaiblir TJS, ce qui influence le taux de conversion même si SUPERDAPP reste stable.
Quels événements spécifiques aux cryptomonnaies peuvent influencer le taux de change de SUPERDAPP en TJS
Les halvings de SuperDapp, les mises à jour d'Ethereum, les mouvements des baleines, les approbations d'ETFs et les listings sur les plateformes d'échange entraînent souvent des hausses ou des baisses de prix, ce qui impacte directement le taux de SUPERDAPP en TJS.
Puis-je comparer le taux de SUPERDAPP en TJS avec d'autres devises ?
Oui. Notre convertisseur vous permet de basculer facilement entre d'autres monnaies fiduciaires ou cryptomonnaies afin de trouver les taux de conversion les plus avantageux.
Comment savoir si le taux de SUPERDAPP en TJS est juste ?
Vérifiez simplement le taux par rapport aux principaux indices du marché ou sur plusieurs plateformes d'échange. Notre convertisseur utilise des données agrégées en temps réel pour garantir des prix compétitifs.
Quelle est la meilleure façon de suivre le taux de SUPERDAPP en TJS sur la journée ?
Ajoutez cette page ou la page du prix de SuperDapp à vos favoris, et utilisez le graphique du prix en direct pour suivre les mouvements intrajournaliers et repérer les points d'entrée potentiels.
Le taux de conversion de SUPERDAPP en TJS est-il affecté par les week-ends ou les jours fériés ?
Bien que les cryptomonnaies se négocient 24h/24 et 7j/7, la liquidité et l'activité des marchés en TJS peuvent ralentir les week-ends ou les jours fériés, ce qui peut élargir les spreads ou réduire la stabilité des prix.
Puis-je définir un prix cible de SUPERDAPP en TJS et effectuer la conversion lorsque ce prix est atteint ?
Bien que le convertisseur n'exécute pas les transactions, vous pouvez configurer des alertes ou utiliser des ordres Limit sur la plateforme de trading de MEXC pour automatiser l'exécution des ordres en fonction des prix cibles.
Où puis-je en savoir plus sur ce qui influence SuperDapp et Tajikistani Somoni ?
Consultez la page ci-dessus pour des analyses approfondies des facteurs macroéconomiques, des moteurs du marché et des performances historiques du SuperDapp et de la livre sterling.
Quelle est la différence entre la conversion de SUPERDAPP en TJS et le trading ?
La conversion correspond à une vérification de valeur 1:1. Cela signifie que vous convertissez vos TJS contre une quantité de SUPERDAPP d'une valeur équivalente. Le trading, en revanche, consiste à acheter ou vendre sur le marché ouvert, avec généralement plus de contrôle (et de risques) grâce à des outils comme les ordres Limit et l'effet de levier.
Le taux de SUPERDAPP en TJS est-il une référence courante pour les investisseurs en cryptomonnaies ?
La plupart des investisseurs suivent les prix de SUPERDAPP en USD ou en stablecoins comme l'USDT, car ces derniers servent de références mondiales. Cependant, SUPERDAPP en TJS est utile pour les utilisateurs basés au Royaume-Uni qui souhaitent calculer la valeur réelle, se couvrir contre les variations des monnaies fiduciaires ou planifier des retraits régionaux.
Quel est l'impact des événements économiques majeurs sur le taux de SUPERDAPP en TJS ?
Lors des rapports sur l'inflation, des hausses de taux ou en période de crise, la volatilité des monnaies fiduciaires augmente. Selon la réaction des investisseurs mondiaux, cela peut affaiblir ou renforcer TJS par rapport aux cryptomonnaies.
Comment MEXC s'assure que le taux de SUPERDAPP en TJS est exact et compétitif ?
MEXC regroupe les taux provenant de vastes pools de liquidité mondiaux, applique des spreads réduits et met à jour les prix en temps réel pour refléter les conditions actuelles du marché, garantissant ainsi l'équité et la transparence.
Découvrez-en plus sur SuperDapp
Prix de SuperDapp
Découvrez SuperDapp (SUPERDAPP) et suivez son prix en temps réel grâce à des graphiques interactifs, aux tendances, aux données historiques, et plus encore.
Prévision du prix de SuperDapp
Explorez les prévisions du prix de SUPERDAPP, les analyses techniques et le sentiment du marché pour mieux comprendre où le SuperDapp pourrait se diriger.
Comment acheter du SuperDapp
Vous voulez acheter du SuperDapp ? Découvrez plusieurs méthodes d'achat et suivez notre guide étape par étape pour commencer sur MEXC.
SUPERDAPP/USDT (trading au comptant)
Tradez du SUPERDAPP/USDT avec une exécution en temps réel, une liquidité élevée et de faibles frais sur la plateforme de trading au comptant de MEXC.
SUPERDAPPUSDT (trading des contrats à terme)
Optez pour des positions longues ou courtes sur SUPERDAPP avec un effet de levier. Explorez le trading des contrats à terme SUPERDAPPUSDT sur MEXC et profitez des fluctuations du marché.
Découvrez d'autres conversions de SuperDapp en monnaies fiduciaires
Autres conversions de cryptomonnaies en TJS
Pourquoi acheter du SuperDapp sur MEXC ?
MEXC est reconnue pour sa fiabilité, sa liquidité profonde et la diversité de ses tokens, ce qui fait de nous l'une des meilleures plateformes d'échange de cryptomonnaies pour acheter du SuperDapp.
Rejoignez des millions d'utilisateurs et achetez du SuperDapp sur MEXC dès aujourd'hui.
Avertissement
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.