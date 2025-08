Informations sur Taki Grok Companion (TAKI)

Elon Musk asked, “What should the male counterpart of Grok be named?” Defiant L’s replied: “Taki, like in Your Name.” Elon responded.

Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/4AXnbEf3N3iLNChHL2TWHcyMnBKEvJLJ82okFFUFbonk