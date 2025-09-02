Le prix en temps réel de U (U1) est de $ 0.01424. Au cours des dernières 24 heures, U1 a évolué entre un minimum de $ 0.01317 et un maximum de $ 0.01685, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de U1 est $ 0.03744920569264991, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.001194749303094451.
En termes de performance à court terme, U1 a évolué de -5.07% au cours de la dernière heure, -4.16% sur 24 heures et de +22.97% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
Informations de marché pour U (U1)
No.3513
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 8.38K
$ 8.38K$ 8.38K
$ 14.24M
$ 14.24M$ 14.24M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BSC
La capitalisation boursière actuelle de U est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 8.38K. L'offre en circulation de U1 est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.24M.
Historique du prix de U (U1) en USD
Suivez la variation du prix de U aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :
Période
Variation (USD)
Variation (%)
Aujourd'hui
$ -0.0006198
-4.16%
30 jours
$ -0.01284
-47.42%
60 jours
$ +0.00424
+42.40%
90 jours
$ +0.00424
+42.40%
Variation du prix de U aujourd'hui
Aujourd'hui, U1 a enregistré une variation de $ -0.0006198 (-4.16%), reflétant sa dernière activité de marché.
Variation du prix de U sur 30 jours
Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.01284 (-47.42%), montrant la performance à court terme du token.
Variation de prix sur 60 jours de U
En élargissant la vue à 60 jours, U1 a constaté une variation de $ +0.00424 (+42.40%), offrant une perspective plus large sur ses performances.
Variation du prix de U sur 90 jours
En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.00424 (+42.40%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.
Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de U (U1) ?
U est un memecoin sur la BNB Chain, décrit par son compte officiel comme : « Né pour déclencher le FOMO sur BNB Chain. Le marché n’attend pas — nous non plus. »
U est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en U. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.
Vous pouvez également : - Vérifier la disponibilité du staking de U1pour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs. - Lire les avis et les analyses sur le U sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.
Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de U fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.
Prévision de prix de U (USD)
Combien vaudra U (U1) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs U (U1) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour U.
Comprendre la tokenomics de U (U1) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token U1 !
Guide d'achat de U (U1)
Vous cherchez à savoir comment acheter du U? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du U. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.
Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur U
Combien vaut U (U1) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de U1 en USD est de 0.01424 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de U1 à USD ?
Le prix actuel de U1 en USD est $ 0.01424. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de U ?
La capitalisation boursière de U1 est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de U1 ?
L'offre en circulation de U1 est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de U1 ?
U1 a atteint un prix ATH de 0.03744920569264991 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de U1 ?
U1 a vu un prix ATL de 0.001194749303094451 USD.
Quel est le volume de trading de U1 ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour U1 est de $ 8.38K USD.
Est-ce que U1 va augmenter cette année ?
U1 pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de U1 pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-02 19:36:39 (UTC+8)
Mises à jour importantes de l'industrie sur U (U1)
Temps (UTC+8)
Type
Information
09-02 19:30:00
Mises à jour de l'industrie
La TVL DeFi du réseau Linea atteint un All-time High (ATH), augmentant de 60,30% au cours de la semaine dernière
09-01 20:12:00
Mises à jour de l'industrie
Données : L'intérêt ouvert des Contrats à Terme WLFI Global dépasse 900 millions $
09-01 17:35:00
Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptos connaît un déclin généralisé à la veille du listing de WLFI, la capitalisation totale du marché chute à 3,8 billions de dollars
09-01 16:14:00
Mises à jour de l'industrie
Les ETF Spot Ethereum américains enregistrent des afflux de 3,87 milliards de dollars en août
09-01 12:12:00
Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies chute à 3,825 billions de dollars, valeur de pourcentage de baisse en 24h 1,5%
09-01 09:42:00
Données économiques
La probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base par la Réserve fédérale en septembre est de 87,4%
