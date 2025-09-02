En savoir plus sur U1

Cours U(U1)

Prix en temps réel : 1 U1 à USD

$0.01428
$0.01428$0.01428
-4.16%1D
Graphique du prix de U (U1) en temps réel
Informations sur le prix de U (U1) en USD

$ 0.01317
$ 0.01317$ 0.01317
$ 0.01685
$ 0.01685$ 0.01685
$ 0.01317
$ 0.01317$ 0.01317

$ 0.01685
$ 0.01685$ 0.01685

$ 0.03744920569264991
$ 0.03744920569264991$ 0.03744920569264991

$ 0.001194749303094451
$ 0.001194749303094451$ 0.001194749303094451

-5.07%

-4.16%

+22.97%

+22.97%

Le prix en temps réel de U (U1) est de $ 0.01424. Au cours des dernières 24 heures, U1 a évolué entre un minimum de $ 0.01317 et un maximum de $ 0.01685, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de U1 est $ 0.03744920569264991, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.001194749303094451.

En termes de performance à court terme, U1 a évolué de -5.07% au cours de la dernière heure, -4.16% sur 24 heures et de +22.97% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour U (U1)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.38K
$ 8.38K$ 8.38K

$ 14.24M
$ 14.24M$ 14.24M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de U est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 8.38K. L'offre en circulation de U1 est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.24M.

Historique du prix de U (U1) en USD

Suivez la variation du prix de U aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0006198-4.16%
30 jours$ -0.01284-47.42%
60 jours$ +0.00424+42.40%
90 jours$ +0.00424+42.40%
Variation du prix de U aujourd'hui

Aujourd'hui, U1 a enregistré une variation de $ -0.0006198 (-4.16%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de U sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.01284 (-47.42%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de U

En élargissant la vue à 60 jours, U1 a constaté une variation de $ +0.00424 (+42.40%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de U sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.00424 (+42.40%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de U (U1) ?

Qu'est-ce que U (U1)

U est un memecoin sur la BNB Chain, décrit par son compte officiel comme : « Né pour déclencher le FOMO sur BNB Chain. Le marché n’attend pas — nous non plus. »

U est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en U. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Prévision de prix de U (USD)

Combien vaudra U (U1) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs U (U1) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour U.

Tokenomics de U (U1)

Comprendre la tokenomics de U (U1) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token U1 !

Guide d'achat de U (U1)

Vous cherchez à savoir comment acheter du U? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du U. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

U1 en devises locales

Combien vaut U (U1) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de U1 en USD est de 0.01424 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de U1 à USD ?
Le prix actuel de U1 en USD est $ 0.01424. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de U ?
La capitalisation boursière de U1 est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de U1 ?
L'offre en circulation de U1 est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de U1 ?
U1 a atteint un prix ATH de 0.03744920569264991 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de U1 ?
U1 a vu un prix ATL de 0.001194749303094451 USD.
Quel est le volume de trading de U1 ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour U1 est de $ 8.38K USD.
Est-ce que U1 va augmenter cette année ?
U1 pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de U1 pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur U (U1)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-02 19:30:00Mises à jour de l'industrie
La TVL DeFi du réseau Linea atteint un All-time High (ATH), augmentant de 60,30% au cours de la semaine dernière
09-01 20:12:00Mises à jour de l'industrie
Données : L'intérêt ouvert des Contrats à Terme WLFI Global dépasse 900 millions $
09-01 17:35:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptos connaît un déclin généralisé à la veille du listing de WLFI, la capitalisation totale du marché chute à 3,8 billions de dollars
09-01 16:14:00Mises à jour de l'industrie
Les ETF Spot Ethereum américains enregistrent des afflux de 3,87 milliards de dollars en août
09-01 12:12:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies chute à 3,825 billions de dollars, valeur de pourcentage de baisse en 24h 1,5%
09-01 09:42:00Données économiques
La probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base par la Réserve fédérale en septembre est de 87,4%

Actualités à la une

Qu’est-ce que RICE AI ? Infrastructure de données robotisées DePIN décentralisée révolutionnaire et écosystème du jeton $RICE

RICE AI transforme l’industrie des robots grâce à une infrastructure de données IA décentralisée, s’appuyant sur le mécanisme d’incitation du jeton $RICE, créant ainsi le premier marché de données IA de robots au monde. Découvrez-le dès maintenant !

September 1, 2025

Qu’est-ce que la blockchain Arc ? Analyse de la technologie de blockchain de prochaine génération pour les paiements en stablecoin

La blockchain Arc est une blockchain Layer 1 spécialement conçue pour l’USDC, lancée par Circle, utilisant l’USDC comme jeton de gaz, offrant des performances élevées et des fonctionnalités de confidentialité optionnelles. Cet article analyse en détail l’architecture technique d’Arc, l’économie des jetons et les cas d’utilisation.

September 1, 2025

Le marché des cryptomonnaies accueille le « Moment Cronos », Trump s’associe à Crypto.com pour entrer en scène

Récemment, Cronos (CRO) est devenu le point focal du marché des cryptomonnaies grâce à sa fusion stratégique avec Trump Media Technology Group et Crypto.com. La société de réserve stratégique de CRO après la fusion devrait recevoir un soutien financier allant jusqu’à 6,42 milliards de dollars, une nouvelle qui a directement propulsé la flambée du prix du CRO. En quelques jours, le prix du CRO a augmenté de plus de 90 %, le volume des transactions sur blockchain a explosé de 30 %, et le sentiment du marché est en forte hausse.

August 30, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

