Informations sur wechat doge (WANGCHAI)

One of the most popular sticker memes in the Chinese community:$旺柴.

Site officiel : https://wechatdoge.fun/ Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/83kGGSggYGP2ZEEyvX54SkZR1kFn84RgGCDyptbDbonk