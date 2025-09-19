En savoir plus sur XWIZARD

Cours Xwizard(XWIZARD)

$0.002406
+140.60%1D
Graphique du prix de Xwizard (XWIZARD) en temps réel
Informations sur le prix de Xwizard (XWIZARD) en USD

Le prix en temps réel de Xwizard (XWIZARD) est de $ 0.002442. Au cours des dernières 24 heures, XWIZARD a évolué entre un minimum de $ 0.001 et un maximum de $ 0.003446, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XWIZARD est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, XWIZARD a évolué de +144.20% au cours de la dernière heure, +140.60% sur 24 heures et de +144.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Xwizard (XWIZARD)

$ 5.12K
$ 5.12K$ 5.12K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

XLAYER

La capitalisation boursière actuelle de Xwizard est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 5.12K. L'offre en circulation de XWIZARD est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de Xwizard (XWIZARD) en USD

Suivez la variation du prix de Xwizard aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.001406+140.60%
30 jours$ +0.001442+144.20%
60 jours$ +0.001442+144.20%
90 jours$ +0.001442+144.20%
Variation du prix de Xwizard aujourd'hui

Aujourd'hui, XWIZARD a enregistré une variation de $ +0.001406 (+140.60%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Xwizard sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.001442 (+144.20%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Xwizard

En élargissant la vue à 60 jours, XWIZARD a constaté une variation de $ +0.001442 (+144.20%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Xwizard sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.001442 (+144.20%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Xwizard (XWIZARD) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Xwizard.

Qu'est-ce que Xwizard (XWIZARD)

Xwizard est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Xwizard. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de XWIZARDpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Xwizard sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Xwizard fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Xwizard (USD)

Combien vaudra Xwizard (XWIZARD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Xwizard (XWIZARD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Xwizard.

Consultez la prévision de prix de Xwizard maintenant !

Tokenomics de Xwizard (XWIZARD)

Comprendre la tokenomics de Xwizard (XWIZARD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token XWIZARD !

Guide d'achat de Xwizard (XWIZARD)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Xwizard? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Xwizard. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

XWIZARD en devises locales

Ressources de Xwizard

Pour une compréhension plus approfondie de Xwizard, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Xwizard

Combien vaut Xwizard (XWIZARD) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de XWIZARD en USD est de 0.002442 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de XWIZARD à USD ?
Le prix actuel de XWIZARD en USD est $ 0.002442. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Xwizard ?
La capitalisation boursière de XWIZARD est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de XWIZARD ?
L'offre en circulation de XWIZARD est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de XWIZARD ?
XWIZARD a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de XWIZARD ?
XWIZARD a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de XWIZARD ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour XWIZARD est de $ 5.12K USD.
Est-ce que XWIZARD va augmenter cette année ?
XWIZARD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de XWIZARD pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Xwizard (XWIZARD)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-19 14:44:00Mises à jour de l'industrie
Certains tokens de chaînes publiques montrent de la force, l'augmentation sur 24 heures d'IMX atteint 16,3%
09-19 12:40:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins affiche 76, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant deux jours consécutifs
09-19 11:35:00Mises à jour de l'industrie
MetaMask Confirme le Lancement de son Token, le PDG de la Société Mère Déclare qu'il Arrivera "Plus Tôt que Prévu"
09-18 11:44:00Mises à jour de l'industrie
La Fed réduit les taux d'intérêt de 25 points de base, les altcoins augmentent largement, APX bondit de plus de 309% en 24 heures
09-18 03:09:00Mises à jour de l'industrie
Données : Aujourd'hui, Bitcoin a enregistré le deuxième plus grand afflux quotidien de 2025, avec 29 685 BTC transférés vers des adresses d'accumulation
09-16 14:49:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 359 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 259 millions de dollars

Actualités à la une

OpenLedger sur MEXC : Pionnier de l’avenir de la convergence de l’IA et de la blockchain

September 18, 2025

Bitcoin est confronté à la pression après avoir franchi les 117 000 $

September 18, 2025

La percée de PEPE à $0.000011 : Le breakout technique et la frénésie communautaire peuvent-ils maintenir l’histoire de l’enrichissement rapide en vie ?

September 18, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

