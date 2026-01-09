L'argent (1 once troy) n'est pas une monnaie fiduciaire traditionnelle, mais plutôt une unité de poids utilisée pour mesurer et échanger les métaux précieux, dont l'argent. Le terme « fiduciaire » désigne généralement les monnaies émises par les gouvernements qui ne sont pas adossées à une matière première physique. En revanche, l'argent possède une valeur intrinsèque en tant qu'actif tangible.

L'once troy est une unité de mesure impériale. Utilisée pour la première fois au Moyen Âge, elle est aujourd'hui surtout employée dans la fixation des prix des métaux précieux. Une once troy équivaut à environ 31,1 grammes, ce qui est légèrement supérieur à l'once standard, ou once avoirdupois, utilisée aux États-Unis et dans d'autres pays pour les mesures autres que celles concernant l'or, l'argent et les pierres précieuses.

L'argent sous forme d'une once troy est largement échangé sur les marchés des matières premières à travers le monde. Son prix dépend de divers facteurs, notamment l'offre et la demande, l'humeur du marché et les conditions économiques. L'argent sert souvent de couverture contre l'inflation ou l'incertitude économique, tout comme l'or.

Bien que l'argent ne soit pas utilisé comme monnaie nationale ou officielle, il joue un rôle significatif dans l'économie mondiale. Outre son utilisation comme investissement et réserve de valeur, l'argent présente une multitude d'applications industrielles grâce à ses propriétés uniques telles que sa conductivité, sa malléabilité et sa résistance à la corrosion.

Il est important de noter que, bien que la valeur de l'argent puisse fluctuer, elle ne pourra jamais tomber à zéro, contrairement à une monnaie fiduciaire qui peut devenir sans valeur en cas d'hyperinflation ou de perte de confiance dans le gouvernement émetteur. Toutefois, comme tout investissement, l'achat d'argent comporte des risques, et son prix peut être volatil.

En conclusion, bien que l'argent (1 once troy) ne soit pas une monnaie fiduciaire, il constitue un actif financier et un outil économique majeur. Sa valeur provient à la fois de sa valeur intrinsèque et de son rôle dans l'économie mondiale.