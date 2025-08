Informations sur ZON (ZON)

ZON Token is a Web3 utility and governance token powering a decentralized metaverse that blends gaming, NFTs, and DeFi into one immersive ecosystem.

Site officiel : https://www.zontoken.io/ Livre blanc : https://www.zontoken.io/WhitePaper.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x25D29fA7Cf5cD5a11102b793F1a0149546e026e4