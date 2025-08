Informations sur Zerora Protocol (ZRA)

Zerora Protocol (ZRA) is a next-generation crypto project that merges fun and philanthropy. It combines entertainment, community incentives, and real-world social aid — helping both people and animals. Users don’t just trade ZRA; they empower impact.

Site officiel : https://zeroraprotcol.github.io/.com/ Livre blanc : https://zeroraprotcol.github.io/.com/Zerora_Protocol_Whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://polygonscan.com/token/0x63564e28906337e688BF7EB1E8eC645127F6fc28