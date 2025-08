Informations sur Zypto (ZYPTO)

$Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits.

Site officiel : https://zypto.com Livre blanc : https://zypto.foundation/white-paper/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x7a65cb87f596caf31a4932f074c59c0592be77d7