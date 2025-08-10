Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de AAMMUSDC en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de AAMMUSDC.

Le prix de Aave AMM USDC (AAMMUSDC) est actuellement de 0.998584 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de AAMMUSDC en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Aave AMM USDC (AAMMUSDC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Aave AMM USDC en USD était de $ -0.0039102460715863.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Aave AMM USDC en USD était de $ -0.0031701047.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Aave AMM USDC en USD était de $ -0.0032794497.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Aave AMM USDC en USD était de $ -0.0003932770200945.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.0039102460715863 -0.39% 30 jours $ -0.0031701047 -0.31% 60 jours $ -0.0032794497 -0.32% 90 jours $ -0.0003932770200945 -0.03%

Analyse de prix de Aave AMM USDC (AAMMUSDC)

Découvrez la dernière analyse de prix de Aave AMM USDC : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.990548$ 0.990548 $ 0.990548 Haut 24 h $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Sommet historique $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) -0.39% Variation du prix (7 j) -0.30%

Informations de marché pour Aave AMM USDC (AAMMUSDC)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :