Le prix de Aave SNX (ASNX) est actuellement de 0.680509 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ASNX en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Aave SNX (ASNX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Aave SNX en USD était de $ +0.01989088.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Aave SNX en USD était de $ +0.0134497159.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Aave SNX en USD était de $ -0.0537504116.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Aave SNX en USD était de $ -0.1850663518862891.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.01989088 +3.01% 30 jours $ +0.0134497159 +1.98% 60 jours $ -0.0537504116 -7.89% 90 jours $ -0.1850663518862891 -21.38%

Analyse de prix de Aave SNX (ASNX)

Découvrez la dernière analyse de prix de Aave SNX : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.657132$ 0.657132 $ 0.657132 Haut 24 h $ 0.684697$ 0.684697 $ 0.684697 Sommet historique $ 25.59$ 25.59 $ 25.59 Variation du prix (1 h) -0.53% Changement de prix (1J) +3.01% Variation du prix (7 j) +21.38%

Informations de marché pour Aave SNX (ASNX)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :