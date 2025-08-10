Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de A1INCH en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de A1INCH.

Le prix de Aave v3 1INCH (A1INCH) est actuellement de 0.295202 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de A1INCH en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Aave v3 1INCH (A1INCH) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Aave v3 1INCH en USD était de $ +0.00634695.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Aave v3 1INCH en USD était de $ +0.0436942649.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Aave v3 1INCH en USD était de $ +0.0901737018.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Aave v3 1INCH en USD était de $ +0.0614869.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00634695 +2.20% 30 jours $ +0.0436942649 +14.80% 60 jours $ +0.0901737018 +30.55% 90 jours $ +0.0614869 +26.31%

Analyse de prix de Aave v3 1INCH (A1INCH)

Découvrez la dernière analyse de prix de Aave v3 1INCH : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.288855$ 0.288855 $ 0.288855 Haut 24 h $ 0.2985$ 0.2985 $ 0.2985 Sommet historique $ 0.695666$ 0.695666 $ 0.695666 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) +2.20% Variation du prix (7 j) +20.16%

Informations de marché pour Aave v3 1INCH (A1INCH)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :