Prix de Aave v3 LDO (ALDO)
Le prix de Aave v3 LDO (ALDO) est actuellement de 1.31 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ALDO en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de ALDO en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de ALDO.
Aujourd'hui, la variation du prix de Aave v3 LDO en USD était de $ +0.154685.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Aave v3 LDO en USD était de $ +0.6947157940.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Aave v3 LDO en USD était de $ +0.4576485000.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Aave v3 LDO en USD était de $ +0.2063573034545398.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.154685
|+13.38%
|30 jours
|$ +0.6947157940
|+53.03%
|60 jours
|$ +0.4576485000
|+34.94%
|90 jours
|$ +0.2063573034545398
|+18.70%
Découvrez la dernière analyse de prix de Aave v3 LDO : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.23%
+13.38%
+47.44%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
|1 ALDO à VND
₫34,472.65
|1 ALDO à AUD
A$2.0043
|1 ALDO à GBP
￡0.9694
|1 ALDO à EUR
€1.1135
|1 ALDO à USD
$1.31
|1 ALDO à MYR
RM5.5544
|1 ALDO à TRY
₺53.2777
|1 ALDO à JPY
¥192.57
|1 ALDO à ARS
ARS$1,735.095
|1 ALDO à RUB
₽104.7869
|1 ALDO à INR
₹114.9132
|1 ALDO à IDR
Rp21,129.0293
|1 ALDO à KRW
₩1,819.4328
|1 ALDO à PHP
₱74.3425
|1 ALDO à EGP
￡E.63.5874
|1 ALDO à BRL
R$7.1133
|1 ALDO à CAD
C$1.7947
|1 ALDO à BDT
৳158.9554
|1 ALDO à NGN
₦2,006.1209
|1 ALDO à UAH
₴54.1161
|1 ALDO à VES
Bs167.68
|1 ALDO à CLP
$1,265.46
|1 ALDO à PKR
Rs371.2016
|1 ALDO à KZT
₸706.9546
|1 ALDO à THB
฿42.3392
|1 ALDO à TWD
NT$39.169
|1 ALDO à AED
د.إ4.8077
|1 ALDO à CHF
Fr1.048
|1 ALDO à HKD
HK$10.2704
|1 ALDO à MAD
.د.م11.8424
|1 ALDO à MXN
$24.3267
|1 ALDO à PLN
zł4.7684
|1 ALDO à RON
лв5.6985
|1 ALDO à SEK
kr12.5367
|1 ALDO à BGN
лв2.1877
|1 ALDO à HUF
Ft444.5092
|1 ALDO à CZK
Kč27.4838
|1 ALDO à KWD
د.ك0.39955
|1 ALDO à ILS
₪4.4933