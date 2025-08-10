Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de AZRX en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de AZRX.

Le prix de Aave ZRX v1 (AZRX) est actuellement de 0.267973 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de AZRX en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Aave ZRX v1 (AZRX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Aave ZRX v1 en USD était de $ +0.00597086.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Aave ZRX v1 en USD était de $ +0.0168004600.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Aave ZRX v1 en USD était de $ +0.0077358445.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Aave ZRX v1 en USD était de $ -0.0282985089890799.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00597086 +2.28% 30 jours $ +0.0168004600 +6.27% 60 jours $ +0.0077358445 +2.89% 90 jours $ -0.0282985089890799 -9.55%

Analyse de prix de Aave ZRX v1 (AZRX)

Découvrez la dernière analyse de prix de Aave ZRX v1 : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.261001$ 0.261001 $ 0.261001 Haut 24 h $ 0.270967$ 0.270967 $ 0.270967 Sommet historique $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 Variation du prix (1 h) +0.38% Changement de prix (1J) +2.28% Variation du prix (7 j) +16.44%

Informations de marché pour Aave ZRX v1 (AZRX)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :