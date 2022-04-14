Découvrez les informations clés sur ABC PoS Pool (ABC), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur ABC PoS Pool (ABC)

ABC PoS Pool is a staking solution on Conflux Core and Conflux eSpace that allows users to safely participate in PoS and pledge CFX without loss to obtain CFX+ABC rewards.

60% of the total pool fees will be allocated to: 1. airdrops to ABC pool stakers, 2. reinvestments and 3. enabling ABC tokens (buybacks, burning, dividends, etc.).

Site officiel : https://confluxpos.cn/