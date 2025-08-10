Qu'est-ce que Abyss World (AWT)

The Abyss World is an Open-World Dark Fantasy Action-RPG on Sui Network and Polygon, and is 3 years of indie work by Metagame Industries and being backed by Microsoft, AMD, EPIC & IGN. Abyss World has already surpassed 100,000 Steam wishlist players, which is a huge milestone in the web2 gaming world. Thus, as a game with the potential to break through the wall between two spaces, our goal is to attract 1 million players. Mainstream stands for more than 1 billion global gamers accustomed to centralized game ecosystems and distribution systems on the mass market. Backed by Microsoft, AMD, Epic Games and IGN, Abyss World will implement a similar approach to mainstream marketing. As the best-in-class quality game, Abyss World will attract hundreds of traditional gamers into the Web3 space. Besides, we will also partner with influencers and institutions with massive followings in the crypto space to draw Web3 users. Our mission is to start making mainstream users aware of the benefits of web3 gaming, educating them on how owning a piece of a game empowers their chance to define their own economic opportunities. Most importantly, to give them the same quality of gaming experience that they would expect from any mainstream AAA studio.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Abyss World (AWT) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Abyss World (AWT)

Comprendre la tokenomics de Abyss World (AWT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AWT !