The Abyss World is an Open-World Dark Fantasy Action-RPG on Sui Network and Polygon, and is 3 years of indie work by Metagame Industries and being backed by Microsoft, AMD, EPIC & IGN. Abyss World has already surpassed 100,000 Steam wishlist players, which is a huge milestone in the web2 gaming world. Thus, as a game with the potential to break through the wall between two spaces, our goal is to attract 1 million players. Mainstream stands for more than 1 billion global gamers accustomed to centralized game ecosystems and distribution systems on the mass market. Backed by Microsoft, AMD, Epic Games and IGN, Abyss World will implement a similar approach to mainstream marketing. As the best-in-class quality game, Abyss World will attract hundreds of traditional gamers into the Web3 space. Besides, we will also partner with influencers and institutions with massive followings in the crypto space to draw Web3 users. Our mission is to start making mainstream users aware of the benefits of web3 gaming, educating them on how owning a piece of a game empowers their chance to define their own economic opportunities. Most importantly, to give them the same quality of gaming experience that they would expect from any mainstream AAA studio.
Tokenomics de Abyss World (AWT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Abyss World (AWT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AWT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AWT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.