Tokenomics de Academic Labs (AAX)
Informations sur Academic Labs (AAX)
Academic Labs is the first EduFi ecosystem to enhance personalization and ownership in sharing knowledge and skills on Solana. The project focuses on using social and gamified elements of education to empower both learners and educators and foster growth together.
Academic Labs is now driving 4 major initiatives:
Academic Labs Platform: A gamified learning platform, where the users can acquire and share knowledge and skills.
Wealth X Academy: A crypto training and DeFi Academy platform that brings in more form of education, such as interactive livestream.
AAX Project Education Initiative: Incubate and foster high-quality projects to educate their users via course creation, gamified design, and user incentives.
AAX World: An offline initiative that Academic Labs conducts with 10+ universities across the world, empowering the DIDs and token influence offline.
Tokenomics et analyse de prix de Academic Labs (AAX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Academic Labs (AAX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Academic Labs (AAX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Academic Labs (AAX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AAX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AAX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AAX, explorez le prix en direct du token AAX !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.