Le prix de STZETA en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché.

Le prix de Accumulated Finance Staked ZETA (STZETA) est actuellement de 0.202846 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de STZETA en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Accumulated Finance Staked ZETA (STZETA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Accumulated Finance Staked ZETA en USD était de $ +0.0018438.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Accumulated Finance Staked ZETA en USD était de $ -0.0058528576.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Accumulated Finance Staked ZETA en USD était de $ -0.0194636010.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Accumulated Finance Staked ZETA en USD était de $ -0.09325367349168353.

Analyse de prix de Accumulated Finance Staked ZETA (STZETA)

Découvrez la dernière analyse de prix de Accumulated Finance Staked ZETA : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.199657$ 0.199657 $ 0.199657 Haut 24 h $ 0.206265$ 0.206265 $ 0.206265 Sommet historique $ 0.943494$ 0.943494 $ 0.943494 Variation du prix (1 h) -1.01% Changement de prix (1J) +0.92% Variation du prix (7 j) +13.55%

Informations de marché pour Accumulated Finance Staked ZETA (STZETA)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :