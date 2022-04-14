Tokenomics de Active Token (ACTIVE)
Informations sur Active Token (ACTIVE)
Active Token: The Heart of the YayPal Gaming Ecosystem
Active Token ($ACTIVE) is the token powering the YayPal dual play mode (casual play & move 2 play) ecosystem and the AIHubben AI gaming platform. It rewards players for their activity and offers unique utility within Non-Fungible Tokens (NFTs), providing tangible benefits.
With YayPal´s games the gamer is able to switch between casual mode and Move 2 Play mode by the click of a button – leading an active lifestyle while having fun. The number of gamers who have downloaded a YayPal games have surpassed half a Million to use the Active Token!
Tokenomics et analyse de prix de Active Token (ACTIVE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Active Token (ACTIVE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Active Token (ACTIVE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Active Token (ACTIVE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ACTIVE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ACTIVE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ACTIVE, explorez le prix en direct du token ACTIVE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.