Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de ADD en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de ADD.

Le prix de Add Finance (ADD) est actuellement de 0.00001769 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ADD en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Add Finance (ADD) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Add Finance en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Add Finance en USD était de $ +0.0000001346.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Add Finance en USD était de $ +0.0000000892.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Add Finance en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -- 30 jours $ +0.0000001346 +0.76% 60 jours $ +0.0000000892 +0.50% 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Add Finance (ADD)

Découvrez la dernière analyse de prix de Add Finance : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00194979$ 0.00194979 $ 0.00194979 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +0.27%

Informations de marché pour Add Finance (ADD)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :