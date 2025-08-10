Qu'est-ce que Adroverse (ADR)

Universe in the 3000s, Adroverse galaxy collapsed! All the planets with life in the galaxy have experienced catastrophic destruction. There are only a handful of survivors left on the space rescue stations scattered throughout the universe. Adroverse – The Metaverse of Heroes is a series of mobile games and applications that simulates the evolution of the Adroverse galaxy after the catastrophe. Joining Adroverse metaverse, players take the role of 31st century doomsday survivors, having to fight for the survival of themselves and their fellows, and at the same time, conduct financial and economical operations to build their own space cities, in order to conquer the great universe again… Throughout the metaverse’s many evolutionary eras, players will be led through a variety of compelling scenarios with stage-specific focuses.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Adroverse (ADR) Site officiel

Tokenomics de Adroverse (ADR)

Comprendre la tokenomics de Adroverse (ADR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ADR !